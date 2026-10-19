Gazdaság

64 milliárd plusz az önkormányzatoknak, 62 milliárddal csökken a szolidaritási hozzájárulás

Zajlik a teljesen feleslegessé vált megyei közgyűlések, politikai kifizetőhelyek megszüntetésének gyors előkészítése.

2026.10.19 19:40MTI
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A kormány jövőre 64 milliárd forinttal növeli az önkormányzatok támogatását, és 15 százalékkal, 62 milliárd forinttal csökkenti a szolidaritási hozzájárulás terhét - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt a 2027-es költségvetést bemutatva.

Közölte, Budapestnek a Budapesti Közlekedési Központon (BKK) keresztül további ötvenmilliárd forintot biztosítanak a közösségi közlekedésre, ennyivel tehermentesítve a főváros költségvetését. 

Visszaállítják a vidéki városok helyi közlekedésének állami támogatását is, erre 10 milliárd forintot fordít a kormány - tette hozzá.

A kormányfő azt mondta, kifizetőhelyekre az önkormányzatokban sincs szükség, ezért "zajlik a teljesen feleslegessé vált megyei közgyűlések, politikai kifizetőhelyek megszüntetésének gyors előkészítése".

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