Gazdaság

64 milliárd plusz az önkormányzatoknak, 62 milliárddal csökken a szolidaritási hozzájárulás

A kormány jövőre 64 milliárd forinttal növeli az önkormányzatok támogatását, és 15 százalékkal, 62 milliárd forinttal csökkenti a szolidaritási hozzájárulás terhét - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben napirend előtt a 2027-es költségvetést bemutatva.



Közölte, Budapestnek a Budapesti Közlekedési Központon (BKK) keresztül további ötvenmilliárd forintot biztosítanak a közösségi közlekedésre, ennyivel tehermentesítve a főváros költségvetését.



Visszaállítják a vidéki városok helyi közlekedésének állami támogatását is, erre 10 milliárd forintot fordít a kormány - tette hozzá.



A kormányfő azt mondta, kifizetőhelyekre az önkormányzatokban sincs szükség, ezért "zajlik a teljesen feleslegessé vált megyei közgyűlések, politikai kifizetőhelyek megszüntetésének gyors előkészítése".