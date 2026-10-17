Állatvédelem

Napokig szenvedhetett egy elütött macska Cegléden, gazdája nem vitte orvoshoz

Súlyosan sérült macskán próbáltak segíteni Cegléden, de az állat gazdája állítólag még az ingyen felajánlott állatorvosi ellátást is visszautasította. Mire az állatvédők rendőri segítséggel közbeléphettek volna, a cica elpusztult. 2026.10.17 18:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó történetről számolt be Facebook-oldalán a Cicamentő Angyalok állatvédő szervezet. Egy Cegléden elütött macska napokon át maradhatott állatorvosi ellátás nélkül, noha többen is megpróbáltak segítséget szerezni neki.



A sérült állatról három nappal korábban jelent meg egy bejegyzés a közösségi médiában. A megtalálók dobozba tették a cicát, amelynek a fotók alapján súlyos szájsérülése, akár állkapocs- vagy szájpadlástörése is lehetett. Az állat szája erősen vérzett.



A bejegyzés nyomán jelentkezett a macska gazdája, aki hazavitte az állatot.



Egy segítő később személyesen is felkereste a tulajdonost, és felajánlotta, hogy saját költségén állatorvoshoz szállítja a sérült cicát. A szervezet beszámolója szerint a gazda azonban elutasította a segítséget.



„Ennek már úgyis mindegy, haldoklik” – idézték a tulajdonos állítólagos válaszát.



Az állatvédők szerint a macska ezután sem kapott megfelelő ellátást. Attól tartottak, hogy súlyos sérülései miatt enni és inni sem tudott, miközben jelentős fájdalmai lehettek.



Amikor a történet eljutott a Cicamentő Angyalokhoz, a szervezet azonnal megpróbálta felkutatni az állatot. Két segítőtől sikerült megszerezniük a címet, majd felvették a kapcsolatot a ceglédi polgárőrséggel.



A polgárőrök javaslatára a 112-es segélyhívót is tárcsázták. Beszámolójuk szerint az ügyeletes értesítette a ceglédi rendőrséget, amely járőröket küldött a helyszínre.



Eközben egy önkéntes macskahordozóval érkezett a házhoz, hogy szükség esetén azonnal biztonságba helyezhesse a sérült állatot.



A segítség azonban elkésett.

A szervezet közlése szerint a helyszínre érkező rendőrök arról tájékoztatták őket, hogy a macska aznap reggel elpusztult, gazdája pedig már eltemette.



Az állatvédők felháborítónak tartják, hogy a tulajdonos a beszámolójuk szerint nem gondoskodott a súlyosan sérült állat kezeléséről, és az ingyen felajánlott segítséget sem fogadta el.



A szervezet arra figyelmeztet, hogy hasonló esetekben nem szabad tétlenül várakozni. Ha egy állat súlyosan sérült, és gazdája nem biztosít számára ellátást, érdemes haladéktalanul állatvédő szervezethez vagy az illetékes hatósághoz fordulni, sürgős veszély esetén pedig rendőri segítséget kérni.



Magyarországon az állattartónak kötelessége gondoskodni állata megfelelő ellátásáról, és az indokolatlan szenvedéstől is meg kell óvnia. A szükséges ellátás elmulasztása a körülményektől függően állatvédelmi jogsértést, súlyosabb esetben akár állatkínzást is megvalósíthat.



A történtekről egyelőre az állatvédő szervezet beszámolója ismert. Nem derült ki, hogy indult-e hatósági eljárás, illetve történt-e olyan állatorvosi vizsgálat, amely megállapíthatta volna a macska sérüléseit és halálának pontos okát.