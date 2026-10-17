Állatvédelem

Megdöbbentek az állatvédők, miután rejtélyes rosszulléteket produkáltak a gólyák

Öt gólyánál jelentkeztek súlyos, görcsrohamokkal járó rosszullétek a BirdMania madármentő központban, egyikük pedig elpusztult. A szervezet beszámolója szerint a vizsgálatok végül a madarak almozására használt szalmában mutattak ki vegyszermaradványokat. Most más állatmentőket és állattartókat is figyelmeztetnek a lehetséges veszélyre. 2026.10.17 14:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó tapasztalatokról számolt be a BirdMania Madárpark és Természetvédelmi-mentőközpont. Az elmúlt nagyjából egy évben öt gondozásukban élő gólyánál jelentkeztek váratlan, esetenként eszméletvesztéssel járó, epilepsziás jellegű rohamok, amelyek okát sokáig nem sikerült megállapítani.



Kezdetben csak egyetlen madár produkált visszatérő rosszulléteket, majd két hónap alatt további három gólyánál is hasonló tünetek jelentkeztek. A szakemberek különböző betegségeket és lehetséges kiváltó okokat vizsgáltak, de nem találtak magyarázatot.



A helyzet akkor vált tragikussá, amikor Gábor, a mentőközpontban nyolc éve élő gólya egy újabb rosszullétet követően elpusztult.



A boncolás során a madár szerveit épnek találták, a halál okaként keringés-összeomlást állapítottak meg. Hogy ezt pontosan mi idézte elő, akkor még nem derült ki.



A fordulatot egy őszi alomcsere hozta. A gólyák röpdéjébe az előzőleg beszerzett szalma utolsó adagja került, két nappal később pedig egy újabb madárnál jelentkezett súlyos roham.



A gondozók ekkor figyeltek fel arra, hogy kizárólag azok a gólyák betegedtek meg, amelyek kapcsolatba kerültek az adott szalmával.



Az alom ráadásul szokatlanul szép állapotban maradt: hónapokkal a beszerzés után is fényes, aranysárga volt, és még a nedvesebb részeken sem jelentkezett a korábban megszokott penészesedés.



A mentőközpont a Nébih területileg illetékes munkatársainak bevonásával folytatta a vizsgálatokat. A bejegyzés szerint végül célzott laboratóriumi vizsgálat is megerősítette, hogy a szalma vegyszerekkel szennyezett volt.



A szervezet a gombaölő szerek között a protiokonazol nevű hatóanyagot is megemlíti, amely több mezőgazdasági készítményben megtalálható. Azt azonban a közzétett beszámoló nem részletezi, hogy a laboratórium pontosan milyen vegyületet, milyen koncentrációban mutatott ki, illetve igazolható-e közvetlen okozati kapcsolat a szennyeződés és a gólyák rosszullétei között.



A BirdMania mindenesetre azonnal eltávolította a gyanús almot, kitakarította az érintett röpdéket, és ellenőrzött forrásból származó szalmára cserélte az almozóanyagot.



A madármentők most arra figyelmeztetnek, hogy az állatok almozására vásárolt szalma eredete és korábbi növényvédőszeres kezelése különösen fontos lehet. Ez nemcsak a madármentő központokat, hanem a kutya- és macskamenhelyeket, vadasparkokat és hobbiállattartókat is érintheti.



A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók lehetőség szerint tájékozódjanak a szalma származásáról és az alkalmazott növényvédő szerekről, mielőtt azt alomként felhasználják.



A történtek egyúttal arra is felhívják a figyelmet, hogy a látszólag tiszta és jó minőségű szalma vegyszermentessége pusztán a külseje alapján nem állapítható meg.