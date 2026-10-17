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Fekete-Győr András Toroczkainak: Adja vissza a mandátumát és tűnjön el a közéletből!

Élesen nekiment Toroczkai Lászlónak Fekete-Győr András, amiért a Mi Hazánk elnöke egy iskolai foglalkozás miatt támadott egy civil szervezetet. A Momentum politikusa szerint Toroczkai a valódi gyermekvédelmi botrányok felelőseinek számonkérése helyett inkább civilekkel és kisebbségekkel foglalkozik. 2026.10.17 08:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kemény hangvételű Facebook-bejegyzésben szólította fel mandátuma visszaadására Toroczkai Lászlót Fekete-Győr András. A Momentum politikusa azután bírálta a Mi Hazánk elnökét, hogy az az Emberség Erejével Alapítvány újpetrei iskolában tartott foglalkozását kifogásolta.



Fekete-Győr szerint Toroczkai szexuális érzékenyítésként állította be azt a programot, amelyen a gyerekek valójában arról beszélgettek, hogy egy lány is lehet tűzoltó, és egy fiú is szeretheti a rózsaszínt.



A politikus azt állítja, hogy az iskola igazgatója közleményben cáfolta a szexuális felvilágosításról vagy érzékenyítésről szóló állításokat.



Fekete-Győr ugyanakkor nemcsak az iskolai ügy miatt támadta Toroczkait. Felrótta neki, hogy miközben rendszeresen fellép civil szervezetekkel és az LMBTQ-közösséggel szemben, szerinte nem mutat hasonló határozottságot a kormányhoz köthető gyermekvédelmi ügyek számonkérésében.



Külön kitért a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottságra is. Állítása szerint Toroczkai és Novák Előd leszavazta Orbán Viktor meghallgatását, miközben a Mi Hazánk elnöke korábban történelmi személyiségnek és államférfinak nevezte a miniszterelnököt.



A Momentum politikusa a bicskei gyermekotthon ügyét és a Szőlő utcai botrányt is felidézte, és azt vetette Toroczkai szemére, hogy szerinte nem a megfelelő szereplőktől követel felelősségvállalást.



„Ha szeretné tudni Toroczkai, hogyan néz ki a valódi bátorság, vegyen példát a bicskei gyerekekről. Nekik volt bátorságuk segítséget kérni” – írta.



Fekete-Győr szerint a gyermekvédelem nem merülhet ki a civil szervezetek és kisebbségek elleni politikai támadásokban. Bejegyzését azzal zárta, hogy Toroczkai nem állíthatja be magát a magyar gyermekek védelmezőjének, ha közben – Fekete-Győr megítélése szerint – nem tesz eleget a gyermekvédelmi botrányok felelőseinek számonkéréséért.



„Adja vissza a mandátumát, és tűnjön el a magyar közéletből” – üzente a Mi Hazánk elnökének.



A bejegyzésben megfogalmazott állítások Fekete-Győr András politikai értékelését tükrözik; Toroczkai válaszát az idézett forrás nem tartalmazza.