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EU-csúcs - Magyar Péter: a Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt
Semmiféle szexuális információ nem terjeszthető, vagy képzés nem tartható az iskolákban.2026.10.15 12:10MTI
A Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt, ami arról is szól, hogy a gyermekek számára a koruknak nem megfelelő semmiféle szexuális információ nem terjeszthető, vagy képzés nem tartható az iskolákban - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.
Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta: kormánya úgy véli, hogy a magyar gyerekeknek joguk van biztonságban, kiegyensúlyozott körülmények között felnőni, akár van családjuk, akár az állami gyermekvédelemre szorulnak.
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