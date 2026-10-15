Rendszerváltás

EU-csúcs - Magyar Péter: a Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt

Semmiféle szexuális információ nem terjeszthető, vagy képzés nem tartható az iskolákban.

2026.10.15 12:10MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt, ami arról is szól, hogy a gyermekek számára a koruknak nem megfelelő semmiféle szexuális információ nem terjeszthető, vagy képzés nem tartható az iskolákban - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.

Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta: kormánya úgy véli, hogy a magyar gyerekeknek joguk van biztonságban, kiegyensúlyozott körülmények között felnőni, akár van családjuk, akár az állami gyermekvédelemre szorulnak.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.