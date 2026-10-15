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EU-csúcs - Magyar Péter: a Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt

A Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt, ami arról is szól, hogy a gyermekek számára a koruknak nem megfelelő semmiféle szexuális információ nem terjeszthető, vagy képzés nem tartható az iskolákban - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben csütörtökön.



Az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kétnaposra tervezett, csütörtökön kezdődő találkozójára érkezve Magyar Péter hangsúlyozta: kormánya úgy véli, hogy a magyar gyerekeknek joguk van biztonságban, kiegyensúlyozott körülmények között felnőni, akár van családjuk, akár az állami gyermekvédelemre szorulnak.