Oktatás
Lannert Judit: az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát
A köznevelési törvény módosításával visszaadták az iskolák autonómiáját.2026.10.15 06:47MTI
A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter csütörtök reggel a Facebook-oldalán.
Lannert Judit azt írta, hogy a szerdai ítélet a pedagógus-szakszervezetek és érintett tanárok által indított eljárásban született; a bíróság szerint a korlátozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a pedagógusok sztrájkjogát korlátozták, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak.
"Meggyőződésem, hogy a pedagógusokat nem megalázni, hanem megbecsülni kell, és a szakmai véleményüknek súlyt kell adni. Miniszterként az egyik első döntésem volt, hogy változtassunk ezen a gyakorlaton" - fogalmazott Lannert Judit.
Kifejtette, hogy a köznevelési törvény módosításával visszaadták az iskolák autonómiáját, bővítették az igazgatók jogköreit, helyreállították a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogait, megerősítették a munkavállalói érdekképviseletet, és rendezték a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit.
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