Oktatás

Lannert Judit: az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát

A köznevelési törvény módosításával visszaadták az iskolák autonómiáját.

2026.10.15 06:47MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát - közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

Lannert Judit azt írta, hogy a szerdai ítélet a pedagógus-szakszervezetek és érintett tanárok által indított eljárásban született; a bíróság szerint a korlátozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása alatt az iskolák elveszítették önállóságuk jelentős részét, a pedagógusok sztrájkjogát korlátozták, a tiltakozó tanárok közül pedig többeket elbocsátottak.

"Meggyőződésem, hogy a pedagógusokat nem megalázni, hanem megbecsülni kell, és a szakmai véleményüknek súlyt kell adni. Miniszterként az egyik első döntésem volt, hogy változtassunk ezen a gyakorlaton" - fogalmazott Lannert Judit.

Kifejtette, hogy a köznevelési törvény módosításával visszaadták az iskolák autonómiáját, bővítették az igazgatók jogköreit, helyreállították a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogait, megerősítették a munkavállalói érdekképviseletet, és rendezték a sztrájkjog gyakorlásának feltételeit.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.