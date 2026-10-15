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Bayer Judit: szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát

Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül, a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra - mondta a Független Közmédia Testület (FKT) elnöke szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.



Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor "megfizethető közmédia" jönne létre.



A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia.



Egy jól működő közmédia be tudja mutatni a magyar társadalom sokszínűséget, teret ad minden véleménynek, ez pedig lehetővé tenné, hogy "a demokráciát egy erőteljesebb társadalmi bázison lehessen gyakorolni" - jelentette ki az FKT elnöke.



A pályázati kiíráshoz számos javaslatot kaptak, figyelembe vették a szakmai konzultáción beérkezett véleményeket, meghallgattak nemzetközi szakértőket, konzultáltak külföldi közmédiumok vezetőivel és az Európai Műsorsugárzók Uniójával (EBU) is - számolt be Bayer Judit.



Hozzátette, a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a médiában szerzett vezetői tapasztalat, azon belül is a közmédiában szerzett tapasztalat, amennyiben a jelentkező ott végzett tevékenysége összeegyeztethető volt a médiatörvénnyel és a közszolgálati kódex elveivel.



Cél, hogy az új vezérigazgató minél hamarabb munkába álljon, annak sincs akadálya, hogy akár a megválasztását követően másnap elkezdje a tevékenységét - mondta az elnök.



Bayer Judit kérdésre válaszolva kifejtette, sajnálatosnak tartják, hogy a testület csonkán kezdte meg a működését, de a törvény ezt lehetővé teszi. Az FKT hat taggal is döntésképes, működése legitim.



Hozzátette: szeretnék, ha az ellenzéki pártok is jelölnének tagokat a testületbe, lehetőleg olyanokat, akik nem a pártok érdekeit képviselik, hanem elhivatottak a közszolgálatiság értékei iránt és szakértelemmel is rendelkeznek. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy a jelöltek magatartása és a szakmai múltja összeegyeztethető legyen a demokratikus értékek képviseletével, ne legyen benne olyan "folt, amely sérti mások jogait vagy a jogállamiságot" - mondta Bayer Judit.



A testület levélben is kérte az ellenzéki frakciókat, hogy jelöljenek újabb tagokat - közölte -, mert ezzel "a saját választóikat tisztelnék meg", valamint a sokszínűség jegyében fontos lenne az ellenzéki pártok nézeteinek képviselete is a közmédiában, de csak a jogszerűség keretein belül.



Amennyiben nem sikerül ellenzék által jelölt embereket delegálni, a törvény lehetővé teszi, hogy más, például szakmai tagokkal töltsék fel a testületet, erre azonban nincs határidő szabva - ismertette Bayer Judit.



Az FKT tagjai a megválasztásuk után nem képviselik az őket jelölő pártot - hangsúlyozta az elnök, megjegyezve, hogy így van ez a Tisza Párt által jelölt tagok esetében is, akik egyébként a szakmai szervezetek listáján is szerepeltek.



Bayer Judit kérdésre azt is elmondta, hogy dolgoznak az MTI vezérigazgatói pályázatán, és bíznak benne, hogy egy héten belül azt is ki tudják írni.



Hargitai Miklós, a testület tagja arról beszélt, hogy sokan kétségbe vonják a közmédia létjogosultságát. Szükségességét a törvényi előíráson túl ő azzal indokolta, hogy a közmédia feladata - a közszolgálati kódex által is elvárt - "közös narratíva" létrehozása, azaz eltérő vélemények megismertetése a közönséggel, amely ezeket hallva önálló álláspontot tud kialakítani.



A közmédia emellett a nemzeti emlékezet, az egész ország számára fontos események megőrzésének fontos felülete is - fűzte hozzá.



Hargitai Miklós kifogásolta, hogy az elmúlt időszakban a közmédia a magyar társadalomnak csak egy szűk szeletét mutatta be, valamint problémásnak látta a műsorok reklámszünetébe beszúrt "egyperces" híradásokat is, amelyek feladata véleménye szerint az volt, hogy "ráhordják a közönséget a politikai üzenetekre".

