Állatvédelem

Két megvadult kutya 34 állatot pusztított el - a rendőrök sem tudták hová vinni őket

Megrázó pusztításról számolt be a Kelevízen működő Csapó Udvar: két kutya betört a birtokra, és elpusztította a gondosan nevelt baromfiállományt. A tulajdonos akár több millió forintos veszteséggel számol, a helyszínre érkező rendőrök pedig nem találtak olyan szervezetet, amely át tudta volna venni a kutyákat. 2026.10.13 10:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyetlen támadás alatt semmisült meg a Csapó Udvar teljes baromfiállománya Kelevízen. A gazdaság Facebook-bejegyzése szerint két kutya jutott be a területre, ahol 33 baromfit és egy hároméves libát pusztított el.



Az állatok között 22, mindössze öthónapos jérce is volt, amelyeket alig egy héttel korábban engedtek ki a biztonságos nevelőhelyükről. A tulajdonos szerint a fiatal tyúkok hamarosan tojni kezdtek volna.



Az állomány évek munkájának eredménye volt. A gazda saját szelekcióval nevelte a szabadtartásban élő állatokat, amelyeknek nemcsak a termelési értékét, hanem egyéni szokásait is jól ismerte.



„Mennyit értek? Nem tudom. Mert nem voltak eladók. Ők itt laktak” – írta megrendülten.



A tulajdonos részletesen kiszámolta a támadás gazdasági következményeit is. Az elpusztult állatok becsült pótlási értéke 271–442 ezer forint, az állománytól várt tojástermelés pedig évi 720–900 ezer forintos árbevételt jelenthetett volna, a költségek levonása előtt.



A további károk megelőzéséhez mintegy százméternyi új kerítésre is szükség lenne, amelynek anyagköltségét 545 ezer forintra becsüli.



Számításai szerint az elmaradó termelést és a szükségessé vált beruházásokat is figyelembe véve 1,6–2,9 millió forintnyi lehetséges gazdasági veszteség és kiadás keletkezhet.



A történet azonban nem ért véget az állatok pusztulásával.



A bejegyzés szerint a kiérkező rendőrök mintegy egy órán át próbálták megszervezni a helyszínen maradt kutya elhelyezését. Telefonáltak a polgármesternek, a jegyzőnek és két kutyatelepnek is, de nem sikerült olyan befogadóhelyet találniuk, amely át tudta volna venni az állatot.



A gazda állítása szerint végül kénytelenek voltak visszaengedni a kutyát az utcára, mert Kelevízen nem volt megoldott a befogása.



A kutyák tulajdonosát időközben megtalálták, aki a beszámoló szerint igyekszik együttműködni. A károsult azonban attól tart, hogy az anyagi veszteségét nem fogják megtéríteni.



A történtek a felelős állattartás mellett az önkormányzati állatbefogás működésével kapcsolatban is kérdéseket vetnek fel.



„A róka róka, a nyest nyest. De a kutyának gazdája van. Legalábbis elvileg felelőssége is kellene, hogy legyen valakinek” – fogalmazott a tulajdonos.



Bejegyzését egyetlen keserű mondattal zárta:



„A kutyának lett gazdája. A kárnak én maradtam.”



Hozzátette: az elveszített állatait akkor sem kaphatná vissza, ha valaki minden anyagi kárát megtérítené.