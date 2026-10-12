Állatvédelem

Mozdulni sem tudott a síneken fekvő kutya - az utolsó pillanatban mentették meg

Egy végletekig legyengült, súlyosan alultáplált kutyát találtak a vasúti síneken Szentesen. Az állat annyira rossz állapotban volt, hogy felállni sem tudott, miközben már közeledett a következő vonat.

2026.10.12 06:59ma.hu
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Megrázó állatmentésről számolt be a szentesi Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet a vasúttársaságtól kapott értesítést arról, hogy egy magatehetetlen kutya fekszik a vasúti síneken.

Az állatmentők azonnal a helyszínre indultak, mert a következő vonat érkezéséig kevés idő maradt. Végül sikerült időben megtalálniuk és biztonságba helyezniük a kutyát.

A megmentett állat egy mindössze két-három éves szuka, amelynek állapota rendkívül súlyos. Bár látható külső sérülései nincsenek, annyira lesoványodott és legyengült, hogy alig képes mozogni. Mikrochipet sem találtak benne.

Egyelőre nem tudni, hogyan került a vasúti sínek közé, és mi történhetett vele korábban. Az állatvédők szerint azonban egyértelmű, hogy a kutya hosszabb ideje súlyos nélkülözést élhetett át.

A Mogyoró Menedék munkatársai a Remény nevet adták neki.

„Mert minden kutyának jár egy név, a gondoskodás és az esély egy jobb életre” – írták Facebook-bejegyzésükben.

A szervezet most azért dolgozik, hogy Remény megkapja a szükséges ellátást, megerősödjön, és ismét képes legyen önállóan járni.

Az állatvédők a lakosság segítségét is kérik a kutya felépüléséhez. A támogatásokat a Mogyoró Menedék Állat- és Természetvédelmi Egyesület fogadja, a közleményben a „REMÉNY” megjelöléssel.

A kutya múltja egyelőre ismeretlen, de az biztos, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően új esélyt kapott az életre.


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