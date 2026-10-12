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Fordulat a kárpátaljai magyar oktatás ügyében: új törvényt fogadott el Ukrajna
Bódis Kriszta Facebook-bejegyzése szerint az ukrán parlament olyan törvénymódosítást fogadott el, amely jelentősen megerősíti a kárpátaljai magyar gyerekek anyanyelvi oktatáshoz való jogát. A politikus a döntést a magyar-ukrán diplomáciai tárgyalások eredményének nevezte.2026.10.12 12:53ma.hu
Jelentős előrelépésről számolt be Bódis Kriszta a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogainak ügyében. Közösségi oldalán azt írta, hogy az ukrán parlament, a Verhovna Rada elfogadta az oktatási törvény módosítását, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már alá is írt.
A bejegyzés szerint a módosítást a hivatalban lévő ukrán parlamenti képviselők közel 70 százaléka támogatta.
Az új szabályozás Bódis tájékoztatása alapján szélesebb lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatára az oktatásban és az iskolai kommunikációban, külön jogi védelmet nyújt a nemzetiségi iskoláknak, és garanciákat teremt az anyanyelvi tanulmányok folytatására.
„Én megkönnyeztem ezt a sikert” – fogalmazott Bódis Kriszta, aki Orbán Anita külügyminiszternek és a magyar kormánynak is elismerését fejezte ki a tárgyalásokért.
A bejegyzés felidézi, hogy a 2017-es ukrán oktatási törvény korlátozta a kisebbségi nyelvű oktatás lehetőségeit, ami hosszú évekre diplomáciai vitát okozott Magyarország és Ukrajna között.
Bódis szerint a korábbi magyar kormány közel kilenc év alatt sem tudott átfogó kétoldalú megállapodást elérni, míg a TISZA-kormány néhány hónap alatt megállapodott Ukrajnával.
A politikus hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarok nyelvi és oktatási jogai nem válhatnak politikai kampányeszközzé.
„Nem a politikusok nyilatkozataiban kell létezniük, hanem a magyar családok és gyerekek mindennapjaiban” – írta.
A törvénymódosítás pontos rendelkezései és gyakorlati végrehajtása döntik majd el, milyen változásokat tapasztalhatnak a kárpátaljai magyar iskolák és családok.
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