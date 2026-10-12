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Borulhat a bili a Schadl-Völner-ügyben: vallomást tehet a volt főügyész

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben bejelentette, hogy Fürcht Pál volt főügyész kész részletes vallomást tenni a Schadl-Völner-ügyről, valamint arról, hogyan próbálhatták politikusok befolyásolni a büntetőeljárásokat. 2026.10.12 18:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly bejelentést tett Magyar Péter október 12-én, hétfőn a parlamenti viszontválaszában. A miniszterelnök közölte, hogy Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője kész tanúskodni több politikailag érzékeny büntetőeljárásról.



A kormányfő szerint a volt főügyész arról is beszámolhat, milyen politikai utasítások és nyomásgyakorlási kísérletek érték az ügyészséget, illetve hogyan próbálták befolyásolni egyes büntetőügyek alakulását.



Magyar Péter külön megemlítette a Schadl–Völner-ügyet, amelynek kapcsán korábban is felmerültek az ügyészségi eljárás politikai befolyásolására vonatkozó állítások.



A miniszterelnök a saját, 2024-es telefonügyét is szóba hozta. Állítása szerint az eljárás során politikai utasításra próbáltak súlyosabb bűncselekményt megállapítani vele szemben, hogy ellehetetlenítsék politikai szerepvállalását.



„Itt van a telefonomban annak a volt főügyésznek az üzenete, itt van, leírta, mi történt” – jelentette ki Magyar Péter a parlamentben.



A kormányfő szerint Fürcht Pál a Schadl–Völner-ügyben arról is nyilatkozhat, milyen utasításokat kapott a Varga Judit volt igazságügyi miniszter által korábban megfogalmazott állítások kezelésével kapcsolatban. Magyar Péter szerint ezek között szerepelt az a kérdés is, hogy Rogán Antalhoz köthető személyek beavatkozhattak-e a nyomozati iratok tartalmába.



Fürcht Pál ügyvédjén keresztül jelezte, hogy bármely illetékes hatóság előtt, hivatalos eljárás keretében kész részletes nyilatkozatot tenni.



A volt főügyész lehetséges vallomásának pontos tartalma egyelőre nem ismert. A politikai beavatkozásra vonatkozó állítások bizonyítottságáról ezért csak a későbbi eljárások és a rendelkezésre kerülő bizonyítékok alapján lehet következtetni.