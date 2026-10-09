Média

Pont került a végére, ki vezeti a médiahatóságot a következő években

Október 12-i hatállyal dr. Polyák Gábort nevezték ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé. A kinevezésről szóló köztársasági elnöki határozat október 8-án született meg.

2026.10.09 08:17ma.hu
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Dr. Polyák Gábor lesz a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – derül ki a köztársasági elnök 252/2026. (X. 8.) KE határozatából, amely az október 8-ai Magyar Közlönyben már megjelent.

A kinevezést dr. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára írta alá. A határozatot a miniszterelnök ellenjegyezte.

Polyák Gábor 2026. október 12-től tölti be a hatóság elnöki tisztségét.

A döntés előzménye, hogy az Országgyűlés szeptember 22-én, a 62/2026. (IX. 22.) OGY határozattal megválasztotta a Médiatanács elnökét és tagjait.

A mostani kinevezés értelmében Polyák Gábor az NMHH elnöki tisztségét a már fennálló médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartamára látja el.

A kinevezés jogalapját az Alaptörvény, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezései adják.

Az új elnök kinevezésével a magyar média- és hírközlési szabályozás egyik legfontosabb intézményének vezetéséről született döntés. Az NMHH feladatkörébe a médiafelügyelet mellett a hírközlési piac szabályozása és felügyelete is beletartozik.

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