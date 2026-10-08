Rendszerváltás

Kövér László két büntetése miatt csaknem 18 millió forintot fizet vissza az állam

Visszakapja a korábban levont parlamenti tiszteletdíját Tordai Bence és Jakab Péter, miután Magyarország békés megállapodással zárta le a két politikus strasbourgi perét - jelentette be Forsthoffer Ágnes. 2026.10.08 19:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két, még 2021-ben kiszabott parlamenti fegyelmi büntetés ügyében született megállapodás Magyarország és az érintett országgyűlési képviselők között. Forsthoffer Ágnes tájékoztatása szerint az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter által indított eljárások békés rendezését.



A megállapodás értelmében az állam visszatéríti a két politikustól korábban levont tiszteletdíjat, összesen 17 919 840 forintot.



Tordai Bencét azért sújtotta 8 233 440 forintos tiszteletdíj-megvonás, mert 2021. március 1-jén mobiltelefonjával videózta, kérdésekkel követte, és megpróbálta megállítani Varga Mihály akkori pénzügyminisztert.



Jakab Péterre 9 686 400 forintos büntetést szabott ki Kövér László házelnök, miután a politikus 2021. május 17-i parlamenti felszólalásában a „ficsúrok” kifejezést használta.



Forsthoffer Ágnes közölte, hogy már az Országgyűlés június 29-i ülésén kezdeményezte a két strasbourgi per mielőbbi békés lezárását. Indoklása szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi gyakorlata hasonló ügyben már a megbüntetett képviselőnek kedvezett, a megállapodással pedig további perköltségek kerülhetők el.



A politikus szerint az ilyen nagyságrendű tiszteletdíj-megvonások aránytalanok, és veszélyeztethetik az országgyűlési képviselők anyagi függetlenségét.



Úgy véli, a képviselők anyagi biztonsága fontos garanciája annak, hogy parlamenti munkájukat külső befolyástól és kiszolgáltatottságtól mentesen végezhessék.



Forsthoffer a két ügy lezárását a korábbi parlamenti fegyelmezési gyakorlat végét jelző lépésként értékelte.



Bejelentette azt is, hogy tervezik az Országgyűlésről szóló törvény módosítását. Álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás olyan magas összegű kötelező tiszteletdíj-levonásokat ír elő, amelyek az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt nehezen védhetők.



A strasbourgi eljárások békés rendezése ugyanakkor nem azonos azzal, mintha a bíróság érdemi ítéletben megállapította volna a jogsértést. A megállapodás eredményeként azonban a két képviselő visszakapja a korábban elvont összeget.