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Herczeg Zoltán kiakadt: ő 180 napot ült, a Bartók Béla úti gyanúsított 3 napot sem

Saját, fél évig tartó letartóztatását állította szembe Herczeg Zoltán annak a férfinak az ügyével, akinek lakásában a rendőrség a beszámolók szerint több mint egy kilogramm marihuánát, kokaint, több száz tasakot és több millió forintot talált, mégsem kezdeményezték a letartóztatását. 2026.10.07 16:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Élesen reagált Herczeg Zoltán Kreitler-Sas Máté újbudai alpolgármester sérülésének történetére. A politikus polgárőrként segített egy rendőri intézkedésnél, amikor egy menekülni próbáló férfival együtt lezuhant a lépcsőn, és elszakadt az Achilles-ina. Sérülése miatt műtétre szorult.



A Blikk által ismertetett eset egy Bartók Béla úti lakásban kezdődött, ahová azért hívták a rendőröket, mert a bejelentés szerint egy férfi akarata ellenére tartott vissza egy nőt.



Kreitler-Sas beszámolója szerint az ajtót csak többszöri rendőri felszólításra nyitották ki, majd a nő kimenekült a lakásból. A férfi azt mondta a rendőröknek, hogy marihuánát fogyasztott. Az ezt követő kutatás során azonban jóval nagyobb mennyiségű kábítószergyanús anyag került elő.



Amikor a férfi megpróbált elmenekülni, Kreitler-Sas szerint nagy erővel indult meg az ajtó felé, és a rendőröket is lelökte a lépcsőn. Az alpolgármester megpróbálta visszatartani, de őt is magával rántotta. Mintegy 10–12 lépcsőfokot zuhantak, majd végül négyen tudták megbilincselni a férfit.



A rendőrök később több mint egy kilogramm marihuánát, néhány gramm kokaint, több száz műanyag tasakot és több millió forint készpénzt találtak a lakásban. A férfi szervezetében a beszámoló szerint THC-t és kokaint is kimutattak.



A férfit előállították, 72 órán belül azonban szabadlábra került. Az ügyészség nem kezdeményezte a letartóztatását, mert álláspontja szerint nem álltak fenn a bírói kényszerintézkedés törvényi feltételei. Bűnmegelőzési célú felügyeletet ugyanakkor elrendeltek vele szemben, a dulakodás körülményeit pedig hatásköri okokból a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálhatja.



„Konkrétan hamarabb otthon volt, mint én” – reagált Kreitler-Sas, aki a sérülése miatt még kórházban volt.



Az eset Herczeg Zoltánnál is kiverte a biztosítékot. A divattervező saját korábbi büntetőügyével vetette össze a történteket.



Herczeg azt írta, az ő esetében mintegy 100 gramm marihuána miatt hat hónapig, összesen 180 napig volt letartóztatásban, miközben állítása szerint nála nem voltak csomagoláshoz használható tasakok, nem tanúsított ellenállást és erőszakot sem követett el.



Herczeg azt is fenntartja, hogy a nála megtalált kábítószert „konspiratíve” helyezték el. Ez az ő állítása, nem jogerősen megállapított tény. Bejegyzésében azt is állította, hogy a házkutatás során eltűnt a pénze.



A két ügy közötti különbséget látva Herczeg indulatosan azt kérdezte, miként lehetséges, hogy a mostani eset gyanúsítottja három napot sem töltött őrizetben, miközben ő fél évig volt letartóztatásban.



„Valami itt kurvára nem stimmel, de nagyon nem!” – fogalmazott.

A két büntetőügy pusztán a kábítószer mennyisége vagy az őrizetben töltött idő alapján azonban jogilag nem hasonlítható össze egy az egyben. A letartóztatás nem büntetés, hanem bíró által elrendelhető kényszerintézkedés, amelynek alkalmazása többek között a szökés, a bizonyítás veszélyeztetése vagy a bűnismétlés konkrét kockázatától függ.



Herczeg felvetése ugyanakkor éppen erre irányítja rá a figyelmet: miként juthatott két, kívülről nézve ennyire eltérő súlyúnak tűnő ügyben ennyire különböző következtetésre az igazságszolgáltatás a személyi szabadság korlátozásának szükségességéről.