Háború

Financial Times: Magyarország nem emel akadályt az ukrán EU-tárgyalások elé

Magyarország nem emel akadályt az ukrán EU-tárgyalások újabb, technikai jellegű szakaszának elkezdése elé.

2026.10.06 06:42MTI
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A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó európai uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé.

A londoni üzleti napilap online kiadásának uniós forrásokat idéző hétfői beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoportszintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezetcsoport potenciális megnyitásának ügyében.

Ez a két fejezetcsoport a lap szerint az EU egységes belső piacát és a versenyképességi szakpolitikai területeket érinti.

A Financial Times hangsúlyozza ugyanakkor, az új fejezetcsoportokról szóló tárgyalások megnyitásának maradéktalan magyar politikai támogatása attól függ, hogy az ukrán parlament október 12-i ülésén megszavazza-e a nemzetiségi kisebbségek oktatásának kiterjesztéséről szóló törvénytervezetet.

Az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosítása Budapest számára régóta kulcsfontosságú ügy, és magyar illetékesek a szóban forgó törvénytervezet kialakításának is részesei voltak, illetve visszajelzéseket adtak az indítványról - fogalmaz hétfői beszámolójában a Financial Times.

A brit lapnak nyilatkozó EU-források szerint a törvény elfogadásával lehetségessé válna a tárgyalások megkezdéséhez vezető formális politikai eljárás elindítása a tíz nap múlva esedékes brüsszeli EU-csúcstalálkozó előtt.

Az egyik EU-illetékes, aki "tájékoztatásokat kap a Budapesttel folyó egyeztetésekről", úgy fogalmazott a Financial Timesnak nyilatkozva, hogy "kezd formát ölteni Ukrajna útja a csatlakozás felé".

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