Közlekedés
Vitézy Dávid: sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése
A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták.2026.10.04 16:22MTI
Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi terhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, a tesztet a következő napokban értékelik ki - tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap Facebook-oldalán.
Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy ez volt a vasútvonal végső és eddigi legalaposabb szimulációja. A vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, vagyis a tervezett nappali csúcsidős menetrend szerint, órákon át, utasok nélkül.
A tesztelésen a szakemberek különböző zavarhelyzeteket és azok kezelését is vizsgálták.
A kiértékelést a MÁV szakemberei, a hazai közlekedési hatóságok és a TÜV minőségbiztosító cég is elvégzi, eredményéről beszámolnak majd - írta, hozzátéve, hogy "abban hiszünk, hogy az utasokat tájékoztatni kell, nem pedig titkolózni előttük".
A miniszter szerint a teszt "alapvetően" rendben zajlott, és az átadás szempontjából kritikus kérdésnek tekinthető, óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól működött.
Hozzátette, hogy az utastájékoztató rendszerek működése nem volt kielégítő, amiket a kivitelezőnek javítania kell.
Vitézy Dávid jelezte, hogy alapelvük szerint a biztonság az első, így a vasútvonalon a személyszállítás csak akkor indulhat el, ha minden kétséget kizáróan meggyőződek arról, hogy az utasok biztonságát semmi sem veszélyezteti.
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