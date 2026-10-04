Állatvédelem

Lelőtt oroszlánnal pózolt az állatvédelemért is felelős parlamenti bizottság alelnöke

Elejtett egzotikus állatokkal, köztük egy oroszlánnal készült korábbi fotók miatt került össztűz alá Kaprinyák Tibor: a TISZA országgyűlési képviselője jelenleg annak a parlamenti bizottságnak az alelnöke, amelynek feladatai közé az állatvédelem is tartozik. 2026.10.04 12:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komoly felháborodást váltottak ki Kaprinyák Tibor korábbi vadászfotói. A TISZA országgyűlési képviselője az egyik felvételen egy elejtett hím oroszlán mellett látható, de a sajtóban megjelent korábbi beszámolók szerint bivalyokkal és antilopokkal készült fotók is előkerültek.



Az ügy különös aktualitását Kaprinyák jelenlegi parlamenti tisztsége adja. A képviselő az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának egyik alelnöke. A testület hivatalosan meghatározott feladatkörei között a fenntarthatóság, a klíma, a környezet és a vízgazdálkodás mellett kifejezetten az állatvédelem is szerepel.



A fotók miatt most a Szurkolók az Állatokért Alapítvány is élesen bírálta a politikust.



Az állatvédő szervezet hangsúlyozta, hogy számukra az ügynek nincs pártpolitikai oldala. Mint írták, vadászokkal és vadásztársaságokkal is együtt dolgoznak, és bár számos kérdésben eltérhet a véleményük, képesek tiszteletben tartani egymás álláspontját.



Az oroszlán trófeacélú elejtését azonban egészen más kategóriába sorolják. A szervezet ezt „tisztességtelen hobbi célú gyilkolásnak” nevezte.



Különösen elfogadhatatlannak tartják, hogy az elejtett oroszlánnal pózoló politikus éppen annak a parlamenti bizottságnak az alelnöke, amely az állatvédelemmel is foglalkozik.



„Hogyan lehet így hitelesen képviselni az állatvédelmet?” – tették fel a kérdést.



A szervezet szerint nap mint nap megkínzott, láncon tartott, éheztetett vagy kidobott állatok megmentéséért dolgoznak, és azért küzdenek, hogy az ember ne tárgyként, trófeaként vagy szórakozásként tekintsen más élőlényekre.



Közleményükben azt írták, Kaprinyák esetét „árulásként” élik meg, ugyanakkor külön hangsúlyozták: nem azért bírálják, mert a TISZA politikusa. Emlékeztettek arra is, hogy korábbi kormányok politikusainak hasonló tevékenységét ugyanígy elítélték.



„Nálunk az állatvédelem nem pártszín szerint változik” – fogalmaztak.



A Szurkolók az Állatokért szerint az ilyen trófeavadászat nem egyeztethető össze az állatvédelem hiteles parlamenti képviseletével. Álláspontjuk szerint elfogadhatatlan, hogy valaki ilyen vadászatok után az állatvédelem képviselőjeként üljön tárgyalóasztalhoz azokkal, akik napi szinten állatok életének megmentésén dolgoznak.



Az ügyben megjelent sajtóbeszámolók szerint Kaprinyák egzotikus vadászatai nem most kerültek először nyilvánosságra.