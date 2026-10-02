Erőszak

Két rendőrt levettek a kommunikációs területről a "sikítozó kékharisnya" ügy után

Lezárult a rendőrség belső vizsgálata az újságírót "sikítozó kékharisnyaként" emlegető belső levél miatt: személyzeti intézkedések történtek, két munkatárs pedig a jövőben nem dolgozik a rendőrségi kommunikáció területén. 2026.10.02 08:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Személyi következménye lett a rendőrségen annak a belső levelezésnek, amelyben egy, a nőket érő utcai zaklatásról érdeklődő újságírót „sikítozó kékharisnyaként” emlegettek.



Az ügy nyilvánosságra kerülése után az országos rendőrfőkapitány belső vizsgálatot rendelt el. Ez most lezárult.



„A lefolytatott vizsgálat során feltárt információkból levontuk a következtetéseket” – közölte a rendőrség.



A tájékoztatás szerint megtörténtek a szükséges személyzeti intézkedések, és két kolléga nem a kommunikációs területen folytatja a munkáját.



A közleményből nem derül ki, hogy pontosan kiket érintett az intézkedés, milyen beosztásban dolgoztak korábban, illetve milyen munkakörbe kerültek át. A rendőrség nem elbocsátásról számolt be.

"Elfogadhatatlannak tartjuk"

A rendőrség vezetése ismét egyértelműen elhatárolódott a levél hangnemétől.



„A testület vezetése és a teljes személyi állománya nevében elfogadhatatlannak tartjuk a levélben megfogalmazottakat” – írták.



Hangsúlyozták, hogy munkatársaiktól minden körülmények között kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el, függetlenül attól, hogy kollégával, állampolgárral vagy újságíróval beszélnek.



A rendőrség szerint az esetből szervezeti szinten is tanulni kívánnak.



„Az új szervezeti kultúra fontos része, hogy elismerjük hibáinkat, tudjunk bocsánatot kérni és tegyünk meg mindent a megismétlődés elkerüléséért” – zárul a közlemény.



Az ügy azután robbant ki, hogy egy újságíró interjút szeretett volna készíteni a nőket érő utcai zaklatásról, ám egy belső rendőrségi üzenetet tévedésből neki is elküldtek. Ebben szerepelt a „sikítozó kékharisnya” minősítés.



A történtek miatt a rendőrség korábban már bocsánatot kért. A most lezárult belső vizsgálat eredményeként pedig két érintett munkatárs távozik a kommunikációs szakterületről.

