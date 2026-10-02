Energiaválság

Negatív rekord jöhet a Dunán, de Paks működése nincs veszélyben

Minden eddiginél alacsonyabbra csökkenhet a Duna vízhozama Paksnál a következő napokban, Kapitány István szerint azonban a nyáron megépített fenékküszöbnek köszönhetően a Paksi Atomerőmű biztonságosan működhet tovább. 2026.10.02 16:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.



Az előrejelzések szerint Paksnál 603 köbméter/másodpercre csökkenhet a vízhozam, miközben az eddigi negatív rekord 630 köbméter/másodperc volt. Csütörtök délután már mindössze 618 köbméter/másodpercet mértek. Budapestnél szintén megdőlhet a korábbi negatív rekord.



A rendkívüli helyzet ellenére Kapitány szerint nincs veszélyben a Paksi Atomerőmű termelése.



A miniszter ezt elsősorban a nyáron megépített fenékküszöbnek tulajdonítja. A Duna tartósan alacsony vízállása miatt augusztusban döntött a kormány a Paks és Dunaszentbenedek közötti vízszintemelő műtárgy sürgős megépítéséről. Az első működőképes szakasz augusztus végére elkészült.



A beavatkozásra azért volt szükség, mert a Duna biztosítja az atomerőmű hűtővizét, az alacsony vízszint pedig korábban már teljesítménykorlátozást is szükségessé tett. A fenékküszöb visszaduzzasztja a folyót, és ezzel magasabban tartja a vízszintet az erőmű vízkivételénél.



Kapitány tájékoztatása szerint jelenleg három blokk működik megfelelő teljesítményen, a negyedik pedig a tervezett éves karbantartás miatt áll. A rendelkezésre álló biztonsági tartalék jelenleg 21 centiméter, miközben a következő napokban további mintegy három centiméteres vízszintcsökkenésre számítanak.



Ha a Duna a vártnál is tovább apadna, a vízügy további beavatkozással szűkítheti a medret.

Kapitány szerint már 30 milliárdot "mentett meg" a fenékküszöb

A miniszter egy gazdasági adatot is közölt a beruházásról. A kormány becslése szerint a fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forint értékű villamosenergia-termelés kiesését előzte meg, miközben az építkezés ennél lényegesen kevesebbe került.



A 30 milliárd forintos összeg kormányzati becslés, annak részletes számítását Kapitány bejegyzése nem ismertette.



A mostani rendkívüli apadás ugyanakkor már néhány héttel az elkészülte után komoly próba elé állítja a fenékküszöböt: ha az előrejelzés beigazolódik, a Duna Paksnál az eddig mért legalacsonyabb vízhozam alá kerülhet, miközben az atomerőmű három működő blokkja tovább termelhet.