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Magyar Péter bocsánatkérést követelt Osztie Zoltántól - az egyház elhatárolódott a paptól
Magyar Péter azonnali és nyilvános elhatárolódást követelt a Katolikus Egyháztól, miután Osztie Zoltán egy szentmisén súlyosan minősítette a Tisza szavazóit - az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye rövidesen reagált, és elfogadhatatlannak nevezte a plébános kijelentéseit.2026.10.02 06:39ma.hu
Nagy visszhangot váltott ki Osztie Zoltán katolikus plébános szeptember 26-i prédikációja, amely a feldebrői Szent Márton-templomban hangzott el.
A nyilvánosságra került felvételen Osztie arról beszélt, hogy szerinte azok a templomba járó keresztények, akik a Tiszára szavaznak, „nem értenek semmit”, majd egy „erkölcsileg mélységesen romlott társaságként” beszélt a pártról. Később „hitetlen, erkölcstelen, nemzetáruló” jelzőket is használt.
Magyar Péter miniszterelnök csütörtök este reagált a felvételre.
„Magyarország miniszterelnökeként és magánemberként is elvárom a Katolikus Egyház azonnali, nyilvános és teljes elhatárolódását” – írta, Osztie kijelentéseit pedig vállalhatatlannak, embertelennek és a kereszténységgel összeegyeztethetetlennek nevezte.
Magyar hangsúlyozta, hogy önmagában a politikai kritika nem jelent problémát, szerinte azonban más megítélés alá esik, ha egy katolikus pap egy templomban, prédikáció keretében beszél ilyen módon emberekről politikai választásuk miatt.
A kormányfő Osztie Zoltántól nyilvános bocsánatkérést is követelt.
Magyar ugyanakkor külön arra kérte követőit, hogy ne tegyenek egyházellenes megjegyzéseket. Bejegyzésében elismerően írt a magyarországi egyházak szociális, oktatási, kulturális és hitéleti munkájáról, és azt állította, hogy Osztie kijelentései nem tükrözik a Katolikus Egyház egészének álláspontját.
Megérkezett az egyház válasza
Nem sokkal később az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye is reagált.
A főegyházmegye közölte, hogy „sajnálattal és megütközéssel” értesült a feldebrői szentmisén történtekről, és egyértelművé tette, hogy Osztie Zoltán kijelentései nem tükrözik a főegyházmegye álláspontját.
Az egyházi közlemény szerint az emberek sértő minősítése és megbélyegzése nem egyeztethető össze Krisztus tanításával és az evangélium szellemével.
A főegyházmegye arra is emlékeztetett, hogy már júliusban nyilvánosan jelezte: a papok nem valamely politikai ideológia vagy párt szolgálatában állnak. Osztie Zoltán akkor egy politikai rendezvényen szólalt fel, a főegyházmegye szerint annak megbízása és engedélye nélkül.
A mostani eset után Osztie Zoltánt figyelmeztették, és felszólították arra, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló megnyilvánulásoktól.
Feldebrő is elhatárolódott a történtektől
Az ügyben Feldebrő polgármestere is megszólalt, és egy fontos körülményt tisztázott: Osztie Zoltán nem Feldebrő plébánosa. Saját zarándokcsoportjával érkezett a településre, és ennek a csoportnak mutatott be szentmisét.
Jakab Ernő polgármester hangsúlyozta, hogy sem a helyi plébános, sem a feldebrői egyházközség, sem a település lakossága nem volt részese az elhangzott kijelentéseknek.
„Feldebrő nem részese ennek a konfliktusnak” – fogalmazott a polgármester.
Az ügy így néhány órán belül háromszereplőssé vált: Magyar Péter nyilvános elhatárolódást követelt, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye elítélte Osztie kijelentéseit és figyelmeztette a plébánost, Feldebrő vezetése pedig világossá tette, hogy a pap nem a település plébánosa, és a helyi katolikus közösségnek nincs köze a prédikáció tartalmához.
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