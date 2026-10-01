Rendszerváltás

Forsthoffer Ágnes: Nem zárták le a Kossuth teret, egy 13 éve élő szabályt adtak ki újra

Nem vezettek be új gyülekezési tilalmat a Kossuth téren október 1-jén: Forsthoffer Ágnes szerint egy szervezeti átalakítás miatt jelent meg újra a Parlament körüli területzárról szóló rendelkezés. A rendőrség később megerősítette, hogy a korlátozás területe és tartalma sem változott. 2026.10.01 14:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Soha nem fogom megszokni” – így reagált Forsthoffer Ágnes azokra a hírekre és politikusi bejegyzésekre, amelyek szerint október 1-jétől lezárták a Kossuth teret, és a Parlament előtt már gyülekezni sem lehet.



Az Országgyűlés elnöke szerint valójában szervezeti változás történt: október 1-jével az Országgyűlési Őrség objektumvédelmi állománya beolvadt a Készenléti Rendőrségbe, így az Országház objektumvédelméért mostantól utóbbi szervezet felel.



A Készenléti Rendőrség ezzel együtt átvette azokat a szabályokat is, amelyek alapján korábban az Országgyűlési Őrség dolgozott, majd saját hatáskörében közzétette a Parlament körüli területzárról szóló rendelkezést.



Ez okozta a félreértést.



A rendőrség reggel valóban közzétett egy olyan intézkedést, amely október 1-jétől legkésőbb december 31-ig lezárja az Országház és a parlamenti mélygarázs környezetében pontosan kijelölt területeket. Ezeken a részeken gyűlést és más nyilvános rendezvényt sem lehet tartani.



Csakhogy ez nem új korlátozás.



Az ORFK délután külön közleményben tisztázta, hogy ugyanezt a területzárat több mint 13 éve folyamatosan fenntartják, negyedévenkénti felülvizsgálat mellett. Először 2013. április 1-jén rendelte el az Országgyűlési Őrség parancsnoka.



A rendőrség szerint az október 1-jén hatályba lépett intézkedés „semmiben nem különbözik” a korábbitól: tartalma és a lezárással érintett terület nagysága is megegyezik az eddigivel. A látogatók, turisták és a környéken élők mozgásának szabályai sem változtak.



Vagyis nem a teljes Kossuth tér vált tiltott területté.

Forsthoffer magyarázata szerint az Országház közvetlen közelében lévő, mobil kerítéssel elhatárolt néhány méteres sávról van szó, ahol az objektumőrök dolgoznak. Ez biztosítja az épület védelmét, valamint a védett személyek biztonságos érkezését és távozását. Ezt a területet és az ehhez kapcsolódó feladatokat vette át most a Készenléti Rendőrség.



A rendőrség maga is azért adott ki külön pontosítást, mert a reggeli határozat után több helyen úgy jelent meg a hír, mintha október 1-jétől új korlátozást vezettek volna be. Az ORFK közölte: a rendelkezést kizárólag az intézkedés folytonossága miatt kellett az új hatáskörrel rendelkező Készenléti Rendőrség parancsnokának ismét kiadnia.



„A politikai hangulatkeltés, megtévesztés korát meg kell tanulnunk közösen lezárni” – írta Forsthoffer, aki arra kérte az embereket, hogy az illetékes szervek tájékoztatása alapján ítéljék meg az ilyen híreket.



A házelnök egyúttal megköszönte az Országgyűlési Őrség korábbi objektumvédelmi dolgozóinak munkáját, akik most a Készenléti Rendőrség szervezetében folytatják szolgálatukat.



A történet lényege tehát: a Parlament közvetlen környezetének egyes részei valóban lezárt területek, és ott gyűlést sem lehet tartani, de ezt nem október 1-jén vezették be. A korlátozás több mint 13 éve létezik; most az azt fenntartó szervezet változott meg.