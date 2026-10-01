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Térképre tették az NKA pénzeit - bárki megnézheti, hová kerültek a támogatások
Interaktív térképeken és grafikonokon teszi áttekinthetővé a Miniszterelnökség az elmúlt öt év kulturális támogatásait, miközben a kormány öt évre visszamenőleg vizsgálja a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit.2026.10.01 18:13ma.hu
Újabb közpénzügyi adatokat tesz könnyen áttekinthetővé a Miniszterelnökség: interaktív felületen mutatják be a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt öt évben megítélt támogatásait.
Az oldalon térképek és grafikonok segítségével lehet áttekinteni, hogy az NKA forrásaiból kik, hol és milyen összegű támogatásban részesültek. A kormány közlése szerint a cél az, hogy az átláthatóság a kormányzás minden területén, így a kulturális szférában is érvényesüljön.
A kezdeményezés illeszkedik a Miniszterelnökség korábban elindított adatnyilvánossági programjába. Augusztusban már interaktív térképre tették az elmúlt öt év civil támogatásait: ezen választókerületenként, támogatási programonként és szervezetenként is vizsgálhatók a központi forrásokból kifizetett összegek.
Az NKA-adatok közzététele különösen aktuális, mert a kormány jelenleg öt évre visszamenőleg vizsgálja a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön azt mondta, az átvilágítás során több esetben politikai befolyásoltságra utaló jeleket találtak. Ez a kormány vizsgálatának jelenlegi megállapítása, az egyes támogatások szabálytalanságát önmagában nem bizonyítja.
Az NKA működése a Hankó Balázs ellen folyó büntetőeljárás miatt is a figyelem középpontjába került. A volt kulturális és innovációs minisztert az ügyészség több mint 17 milliárd forintnyi támogatás felhasználásával összefüggő hűtlen kezeléssel gyanúsítja. Hankó tagadja a bűncselekmény elkövetését, büntetőjogi felelősségéről jogerős döntés nincs.
A Miniszterelnökség az elmúlt hónapokban több hasonló nyilvánossági felületet is létrehozott. Az „Átlátható” gyűjtőoldalon a támogatások mellett a kormányzati feljelentések, valamint korábban nem nyilvános kormányzati dokumentumok is megjelentek.
Az új NKA-felület jelentősége abban állhat, hogy a korábban különböző dokumentumokból és adatbázisokból megismerhető támogatási adatok összehasonlítható, vizuálisan kereshető formában válnak elérhetővé. Így nemcsak az egyes kedvezményezettek támogatásai, hanem a pénzek földrajzi és időbeli eloszlása is könnyebben vizsgálható.
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