Rendszerváltás

Térképre tették az NKA pénzeit - bárki megnézheti, hová kerültek a támogatások

Interaktív térképeken és grafikonokon teszi áttekinthetővé a Miniszterelnökség az elmúlt öt év kulturális támogatásait, miközben a kormány öt évre visszamenőleg vizsgálja a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit.

2026.10.01 18:13ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Újabb közpénzügyi adatokat tesz könnyen áttekinthetővé a Miniszterelnökség: interaktív felületen mutatják be a Nemzeti Kulturális Alap elmúlt öt évben megítélt támogatásait.

Az oldalon térképek és grafikonok segítségével lehet áttekinteni, hogy az NKA forrásaiból kik, hol és milyen összegű támogatásban részesültek. A kormány közlése szerint a cél az, hogy az átláthatóság a kormányzás minden területén, így a kulturális szférában is érvényesüljön.

A kezdeményezés illeszkedik a Miniszterelnökség korábban elindított adatnyilvánossági programjába. Augusztusban már interaktív térképre tették az elmúlt öt év civil támogatásait: ezen választókerületenként, támogatási programonként és szervezetenként is vizsgálhatók a központi forrásokból kifizetett összegek.

Az NKA-adatok közzététele különösen aktuális, mert a kormány jelenleg öt évre visszamenőleg vizsgálja a Nemzeti Kulturális Alap működését és támogatási döntéseit. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön azt mondta, az átvilágítás során több esetben politikai befolyásoltságra utaló jeleket találtak. Ez a kormány vizsgálatának jelenlegi megállapítása, az egyes támogatások szabálytalanságát önmagában nem bizonyítja.

Az NKA működése a Hankó Balázs ellen folyó büntetőeljárás miatt is a figyelem középpontjába került. A volt kulturális és innovációs minisztert az ügyészség több mint 17 milliárd forintnyi támogatás felhasználásával összefüggő hűtlen kezeléssel gyanúsítja. Hankó tagadja a bűncselekmény elkövetését, büntetőjogi felelősségéről jogerős döntés nincs.

A Miniszterelnökség az elmúlt hónapokban több hasonló nyilvánossági felületet is létrehozott. Az „Átlátható” gyűjtőoldalon a támogatások mellett a kormányzati feljelentések, valamint korábban nem nyilvános kormányzati dokumentumok is megjelentek.

Az új NKA-felület jelentősége abban állhat, hogy a korábban különböző dokumentumokból és adatbázisokból megismerhető támogatási adatok összehasonlítható, vizuálisan kereshető formában válnak elérhetővé. Így nemcsak az egyes kedvezményezettek támogatásai, hanem a pénzek földrajzi és időbeli eloszlása is könnyebben vizsgálható.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.