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A bíróság szerint fennáll Hankó Balázs szökésének veszélye - egy hónapra letartóztatták
Egy hónapra letartóztatta Hankó Balázst a Kecskeméti Járásbíróság: a bíróság szerint fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, kiterjedt kapcsolatrendszere miatt pedig attól is tartani lehet, hogy jogellenesen beavatkozhat a büntetőeljárásba.2026.10.01 16:00ma.hu
Dr. Bodó Marianna, a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtószóvivője ismertette a bíróság Hankó Balázs ügyében meghozott végzését és annak indokait.
A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra rendelte el a volt kulturális és innovációs miniszter letartóztatását. A bíróság ezzel osztotta az ügyészség álláspontját, amely szerint Hankó jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása enyhébb kényszerintézkedéssel nem érhető el.
Bodó Marianna közlése szerint a bíróság úgy ítélte meg, hogy fennáll Hankó Balázs szökésének és elrejtőzésének veszélye. Emellett a politikus kiterjedt kapcsolatrendszerét is figyelembe vették: a végzés szerint fennáll annak veszélye, hogy befolyását felhasználva jogellenesen beavatkozhatna az eljárásba.
Hankó Balázs és védője fellebbezett a döntés ellen, az ügyészség ezt tudomásul vette. A végleges döntést így a Kecskeméti Törvényszék büntetőtanácsa hozza meg az iratok alapján.
A volt minisztert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés megalapozott gyanújával hallgatták ki a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Az ügy több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint.
Az ügyészség korábbi közlése szerint a támogatási kérelmek egy részét érdemi elbírálás nélkül teljesíthették, és a formális döntéshozatal elválhatott a tényleges döntésektől. A gyanú szerint a források politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztására kettős eljárásrendet alakítottak ki, miközben egyes döntések már a pályázatok benyújtása előtt megszülethettek. A vádhatóság azt is állítja, hogy a pénzek egy részét a 2026-os választási kampány költségeire, illetve személyes célokra fordították.
Hankó Balázs visszautasítja a gyanúsítást. Korábban azt mondta, valamennyi támogatott program kulturális program volt, a támogatási rendszer jogszerűen működött, az ellene folyó eljárást pedig politikai koncepciós eljárásnak tartja.
A tárgyalás után Hankó azt állította, hogy az ügyészség nem engedte nyilatkozni a sajtónak. Bodó Marianna ezt azzal pontosította, hogy a volt miniszter nem nyújtott be kérelmet sajtónyilatkozat engedélyezésére; ha ilyen kérelem érkezik, azt az ügyészségnek el kell bírálnia.
Hankót a bírósági ülés után visszaszállították a Ceglédi Rendőrkapitányság fogdájába. Amennyiben egy hónap múlva az ügyészség szerint továbbra is fennállnak a letartóztatás indokai, kezdeményezheti annak meghosszabbítását.
A mostani döntés nem Hankó Balázs bűnösségéről szól. A nyomozási bíró ebben az eljárásban azt vizsgálta, fennáll-e a bűncselekmény megalapozott gyanúja, illetve szükséges-e a letartóztatás a gyanúsított jelenlétének biztosításához és a büntetőeljárás védelméhez. A büntetőjogi felelősségről csak egy későbbi eljárásban születhet döntés.
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