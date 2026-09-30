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Orbán Áront is érinti az NVVH egyik első ügye - társait már letartóztatták

Orbán Viktor testvérének neve is felbukkan abban a munkavállalási vízumokkal kapcsolatos ügyben, amelyet az új Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elsőként vett át az ügyészségtől. Orbán Áront ugyanakkor a nyilvánosan ismert adatok szerint eddig nem gyanúsították meg. 2026.09.30 15:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az NVVH elsőként vizsgált négy kiemelt ügye között szerepel az a „vízumbizniszként” ismertté vált nyomozás, amelyben Orbán Áron, Orbán Viktor testvérének neve és cége is felmerült.



Az ügyet 2025-ben a Telex tárta fel. A lap több ezer fájlból álló dokumentumcsomag, belső levelezések, szerződések és titokban készített hangfelvételek alapján vizsgálta meg azt a vállalkozói kört, amely külföldi munkavállalók magyarországi beutazásának és foglalkoztatásának intézésével foglalkozott.



A nyomozás gyanúja szerint egy vezető politikai szereplőkhöz szorosan kötődő csoport pénzért azt vállalta, hogy az ügyfelein keresztül érkező külföldiek megkapják a munkavállalási célú tartózkodási engedélyeket. Az NVVH szerint azt is vizsgálják, hogy a politikai kapcsolatrendszer segítségével nyílhattak-e meg soron kívül kormányzati hivatali ajtók.



A Telex által megszerzett iratok szerint Orbán Áron Multi Shoot nevű cége időpontokat foglalt a külföldi munkavállalóknak a külképviseletekre. A lap olyan bizonyítékokról is beszámolt, amelyek állítása szerint azt támasztják alá, hogy Orbán Áron és vállalkozása aktívan közreműködött a vízumok beszerzésében.



Az ügy egyik fontos előzménye egy kiszivárgott hangfelvétel volt. Ezen Orbán Áron Héjj Dávid miniszterelnöki biztossal beszélt vízumkérelmekről, és arra panaszkodott, hogy bizonyos kérelmeket blokkolnak. A Telex szerint a beszélgetésből az is kiderült, hogy Orbán Áron és társai munkavállalási célú vízumok intézésében voltak érdekeltek.



Az eljárás sokáig kevés látható eredményt hozott. A Központi Nyomozó Főügyészség 2025-ben annyit közölt, hogy befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás.



2026 áprilisában azonban felgyorsultak az események. Az ügyészség közlése szerint az ügynek négy gyanúsítottja lett, közülük két embert őrizetbe vettek, majd letartóztattak. A Telex szerint mindketten Orbán Áron társai voltak, egyikük közvetlen üzlettársa és barátja.

Orbán Áron azonban nincs a négy gyanúsított között. A jelenleg nyilvánosan hozzáférhető információk alapján vele szemben nem közöltek gyanúsítást, és vádemelésről sincs szó.



Szeptember végén újabb fordulat következett: az NVVH bejelentette, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségtől saját hatáskörébe vonja az ügy nyomozását. Ez lett az első olyan eljárás, amelyet az új hivatal magához rendelt.



Orbán Áron üzleti érdekeltségei közben jelentős bevételt értek el. A Bank Biztonság Bizalom Zrt., amelyben Orbán Áron a Multi Shooton keresztül érdekelt, 2025-ben 1,86 milliárd forintos nettó árbevételt és valamivel több mint 88 millió forintos adózott eredményt ért el. A társaság két állami megbízást is kapott. A vízumügyben szintén felbukkanó Multi Shoot ezzel szemben 55 millió forintos árbevétel mellett 51 millió forintos veszteséggel zárt.



A jelenlegi helyzet tehát jogilag fontos különbséget mutat: Orbán Áron neve és vállalkozása dokumentáltan megjelenik a vizsgált vízumügyletekben, az NVVH is az őt érintő ügyként hivatkozik az eljárásra, de Orbán Áron maga a nyilvánosan ismert adatok szerint nem gyanúsított. Hogy vele kapcsolatban megállapítható-e bármilyen büntetőjogi felelősség, azt a további nyomozásnak kell tisztáznia.