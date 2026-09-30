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Botrány - ÁVH-figyelőt indított a Fidesz - név szerint listázzák az NVVH hivatal vezetőit

Külön felületet indított a Fidesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársainak bemutatására: Orbán Viktor szerint mindenkinek tudnia kell, kik irányítják és kik vesznek részt az általa "ÁVH-nak" nevezett szervezet munkájában. A történelmi párhuzam azonban különösen súlyos: az ÁVH a kommunista diktatúra politikai terrorszervezete volt. 2026.09.30 20:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Elindult a Fidesz oldalán az ÁVH-figyelő” – jelentette be Orbán Viktor közösségi oldalán.



A volt miniszterelnök az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt következetesen „ÁVH-nak” nevezi, és ezzel a kommunista diktatúra egykori politikai rendőrségéhez hasonlítja a szervezetet.



Csakhogy az ÁVH nem egyszerűen egy korábbi, széles jogkörökkel rendelkező magyar hatóság volt.



Az Államvédelmi Hatóság a Rákosi-diktatúra politikai rendőrsége és a politikai terror egyik legfontosabb eszköze volt. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága szerint az ÁVH saját börtönöket és munkatáborokat működtetett, mintegy negyvenezer titkos hálózati személy segítségével gyűjtött információkat a társadalomról, nyilvántartásában pedig több mint egymillió állampolgár adatai szerepeltek. Konstruált politikai perekben működött közre, amelyekben kényszerrel kicsikart vallomásokat is felhasználtak.



A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az államvédelmet bemutató történeti anyagában egyenesen „kommunista terrorszervezetként” nevezi meg. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szintén terrorszervezetként ír az ÁVH-ról, amelynek működéséhez ártatlan emberek megkínzása, bebörtönzése és meggyilkolása kapcsolódott.



Az NVVH és az ÁVH azonosítása ezért nem történeti vagy jogi tény, hanem Orbán Viktor és a Fidesz rendkívül erős politikai minősítése. A két szervezet között történeti folytonosság sincs.



Az elnevezés azért is különösen érzékeny, mert az ÁVH áldozatai és családjaik számára a betűszó nem egyszerű politikai szimbólum, hanem a diktatúra megfigyeléseit, kínzásait, internálásait, koncepciós pereit és megtorlását idézi. Emiatt egy mai demokratikus állami intézmény és alkalmazottainak az ÁVH-val való azonosítása súlyosan sértő párhuzamként is értelmezhető.



Orbán mindeközben azt állítja, hogy az új hivatal „bárkire lecsaphat”, lehallgatást végezhet, információszolgáltatásra kényszeríthet másokat, illetve vagyont is elvonhat. A Fidesz ugyanezeket az állításokat három pontban emeli ki az új felületen.



A párt egyúttal név szerint elkezdte bemutatni a hivatal vezetőit. Az „Akik az ÁVH-t vezetik” cím alatt egyelőre Unger Anna, az NVVH elnöke és Tasnády Katalin elnökhelyettes szerepel szakmai életrajzával együtt.



„Mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban” – írta Orbán.



A Fidesz elnöke szerint a Tisza-kormány az NVVH létrehozásával a benzinárakról, az államadósságról és az elmaradt béremelésekről próbálja elterelni a figyelmet. Ez Orbán politikai értelmezése, nem bizonyított tény.

Az NVVH deklarált feladata ezzel szemben a jogellenesen megszerzett vagyon felkutatása és visszaszerzése. A hivatal a napokban jelentette be első kiemelt ügyeit, amelyek között a korábbi kormányzati időszakhoz kapcsolódó korrupciógyanús esetek is szerepelnek.



Orbán korábban azt is közölte, hogy amennyiben a Fidesz ismét kormányra kerül, az NVVH munkájában közreműködőknek pénzügyi és jogi felelősséget kell majd vállalniuk tevékenységükért.



Az „ÁVH-figyelő” így már nem pusztán az új hivatal politikai bírálatáról szól: a Fidesz egy, a magyar történelem legsúlyosabb állami terrorjához kötődő szervezet nevét használja mai köztisztviselők megnevezésére és név szerinti listázására.