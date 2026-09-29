Rendszerváltás

Földi Judit Hankónak: Nem a családodat kell felkészíteni, neked kell elszámolnod

Kemény üzenetet küldött Földi Judit Hankó Balázsnak: a politikus szerint a volt miniszternek nem mártírként kellene beszélnie magáról, hanem számot kellene adnia a tárcavezetőként hozott döntéseiről. 2026.09.29 16:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Élesen reagált Földi Judit Hankó Balázs körül kialakult helyzetre. Bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy Hankó nem kívülállóként került kapcsolatba az állami pénzek felhasználásával, hanem kulturális és innovációs miniszterként maga is döntéshozó volt.



„Elképesztően rövid az emberek emlékezete. De azért nem ártana néha emlékezni” – kezdte bejegyzését Földi.



A politikus szerint miközben Hankó most a „meghurcoltatásáról” beszél, és arról, hogy családját is fel kell készítenie a rájuk váró megpróbáltatásokra, nem lehet figyelmen kívül hagyni a minisztersége idején született döntéseket.



Földi ezek közül külön kiemelte a Magyar Kultúráért Alapítványnak juttatott milliárdokat.



A Demeter Szilárd vezette alapítvány 2025 vége és a 2026-os országgyűlési választás körüli időszak között több részletben összesen mintegy 9 milliárd forintot kapott a Hankó vezette Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. A legnagyobb tétel 8 milliárd forint volt.



Demeter Szilárd később maga is azt mondta, hogy meglepte a források ilyen korai folyósítása. Közlése szerint a választást követően arra utasította munkatársait, hogy a napi működéshez nem szükséges és korábban vállalt kötelezettséggel nem terhelt kifizetéseket állítsák le. Azt is jelezte, hogy amennyiben az állam visszakéri a forrásokat, készek azokat visszaadni.



Földi Judit személyes tapasztalatait is felidézte. Azt állította, hogy Hankó Balázs parlamenti viták során többször elfogadhatatlan hangnemben beszélt vele. Az Országgyűlés jegyzőkönyvei megerősítik, hogy Földi és Hankó több alkalommal is részt vett ugyanazon parlamenti vitákban, az azonban, hogy a hangnemet ki miként ítéli meg, Földi értékelése.



„És most hirtelen ő az áldozat? Nem!!!” – írta.



Földi hangsúlyozta, hogy Hankó családját nem tartja felelősnek a volt miniszter politikai döntéseiért. Szerinte éppen ezért nem szabad összemosni a család helyzetét Hankó közéleti felelősségével.



„A felesége és a gyerekei nem felelősek az ő politikai döntéseiért. Ő viszont igen” – fogalmazott.



A bejegyzést közvetlenül Hankónak címzett mondattal zárta:



„Hankó Balázs, nem a családodat kell felkészíteni a múltadra. Neked kellene végre elszámolnod vele.”