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Császy Zsoltot mankóstul radiátorhoz bilincselték, majd 3,5 évet kapott hűtlen kezelés bűntettének kísérletéért

A Hankó Balázs őrizetbe vétele miatt tiltakozóknak a sukorói telekcsere ügyét idézték fel: Császy Zsoltot annak idején egy meg nem valósult ügylet miatt ítélték letöltendő szabadságvesztésre, miközben Hankó ellen most 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozásának gyanújával folyik eljárás. 2026.09.29 14:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Éles összehasonlítás jelent meg a közösségi médiában Hankó Balázs őrizetbe vétele és a csaknem két évtizeddel ezelőtt kezdődött sukorói telekcsere büntetőügye között.



A bejegyzés Császy Zsolt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori értékesítési igazgatójának esetét idézi fel. Császy ellen a Sukoróra tervezett kaszinóberuházáshoz kapcsolódó, végül meg nem valósult telekcsere miatt indult büntetőeljárás.



A poszt arra hívja fel a figyelmet, hogy Császy személyes haszonszerzés nélkül került bíróság elé, miközben a büntetőeljárás alapjául szolgáló telekcsere végül nem valósult meg. A vele szembeni bánásmód egyik sokat idézett mozzanata az is, hogy mozgássérültként őrizetbe vétele idején megbilincselték; Császy később több alkalommal beszélt az eljárás körülményeiről.



A szerző ezt állítja szembe Hankó Balázs jelenlegi ügyével.



Hankót az Országgyűlés mentelmi jogának felfüggesztése után őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumán keresztül 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 1079 esetben használtak fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően támogatási pénzeket.



A főügyészség szerint ezzel 17,3 milliárd forint vagyoni hátrány érte a központi költségvetést. Az ügyészség azt állítja, hogy a pénzek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeire, illetve kérelmezők személyes céljaira fordították.



A gyanú szerint Hankó irányításával kettős döntéshozatali rendszer működött: a támogatásokról ténylegesen nem minden esetben az arra kijelölt kollégium döntött, hanem Hankó és más személyek is részt vettek a döntésekben. Hankó Balázs a gyanúsítás és őrizetbe vétele ellen is panaszt tett.



A volt miniszter és politikai közössége koncepciós eljárásról beszél. A Fidesz elnöksége korábban politikai önkénynek nevezte a Hankó elleni eljárást.



A két ügy természetesen jogilag nem azonos, és Hankó Balázs büntetőjogi felelősségét bíróság még nem állapította meg. A párhuzamot megfogalmazó bejegyzés mondanivalója azonban éppen az eltérő politikai reakció: miközben most a Fidesz tiltakozik egyik politikusa őrizetbe vétele miatt, a szerző arra emlékeztet, hogy a sukorói ügyben Császy Zsolttal szemben évekkel korábban szintén rendkívül súlyos büntetőeljárás folyt.