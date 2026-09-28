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Kikísérték a Parlamentből Hankó Balázst a Fidesz- és KDNP-frakciótagok

Forsthoffer Ágnes kijelentette, házelnökként mélyen elítéli, hogy a képviselő nem tanúsít jogkövető magatartást, édesanyaként pedig azt, hogy ebben az ügyben gyermekeit élő pajzsként használja. 2026.09.28 21:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem sokkal hétfő este 8 óra előtt Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, az Orbán-kormány korábbi kulturális és innovációs minisztere elindult az ügyészségre, a politikust a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki a Parlamentből, az épület látógatóközpontján keresztül.



A politikus két oldalán Tuzson Bence (Fidesz) országgyűlési képviselő és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője haladtak, valamint ott volt Hankó Balázs felesége, gyermekei és édesapja is.



Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban Hankó Balázs politikai koncepciós eljárásról beszélt.



Elmondta: Forsthoffer Ágnestől, az Országgyűlés elnökétől korábban felszólítást kapott, hogy hagyja el a Parlament épületét.



Kiemelte: 19 óra 20 perckor kapta meg az idézést.



Hankó Balázs elbúcsúzott frakciótársaitól és a családjától, majd elindult, hogy eleget tegyen az idézésnek.



Újságírói kérdésre a politikus nem mondta meg, pontosan melyik ügyészségre idézték be, csak annyit említett, hogy "24 órás idézést" kapott.



A fideszes politikus, korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát hétfőn függesztette fel az Országgyűlés. Hankó Balázs a döntés előtt tett sajtónyilatkozatában tételesen cáfolta az ellene felhozott vádakat.



Forsthoffer Ágnes házelnök a Facebook-oldalán este háromnegyed 8 után pár perccel közzétett videóban közölte, írásban arra kérte Hankó Balázst, hogy önként hagyja el a Parlament épületét és működjön együtt a nyomozó hatósággal.



Az Országgyűlés elnöke felidézte, a képviselő hétfőn arról tájékoztatta a közvéleményt és a nyomozóhatóságot, hogy ettől a naptól folyamatosan az Országgyűlés épületében tartózkodik. Forsthoffer Ágnes megítélése szerint Hankó Balázsnak az Országgyűlés épületében történő folyamatos tartózkodása visszaélés a képviselői jogaival.



Kifejtette, az őrizetbe vétel ellen az Országház épülete a képviselő védelméül szolgálhat, ugyanis az Országgyűlési Őrség ilyen esetben nem alkalmazhat előállítást, illetve kényszerintézkedést. Arra sem jogosult, hogy más hatóság megkeresésére bárkit előállítson és a nyomozó hatóságnak átadjon - magyarázta.



A parlament épületében való tartózkodás nem szolgálhat eszközként a büntetőeljárás akadályozására - hangsúlyozta a házelnök. A képviselői esküre utalva hozzátette, aki megfogadta, hogy a jogszabályokat megtartja és másokkal is megtartatja, annak elsőként kell alávetnie magát a jog rendjének.



Forsthoffer Ágnes kijelentette, házelnökként mélyen elítéli, hogy a képviselő nem tanúsít jogkövető magatartást, édesanyaként pedig azt, hogy ebben az ügyben gyermekeit élő pajzsként használja.