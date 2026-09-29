Rendszerváltás

Nagy Ervin: Hankó Balázs 1079 esetben sérthette meg a magyar törvényeket

Hankó Balázsnak sikerült több százezer egyetemistának szétzúzni az álmait az Erasmus és Horizon programok elvesztésével, csak azért, hogy "lihegve megfeleljen az Orbán-pállottszagú Brüsszel-politikájának". 2026.09.29 10:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hankó Balázs 1079 esetben sérthette meg a magyar törvényeket jogosulatlan pályázati támogatásokkal, és ezalatt 17 milliárd forintnyi közpénzt "tapsolt el propagandista nímandokra", akik nyíltan támogatták a Fidesz kampányát - írta a kultúráért felelős államtitkár hétfőn Facebook-bejegyzésében.



Nagy Ervin annak kapcsán fogalmazott így, hogy az Országgyűlés hétfőn rendkívüli ülést tart, amelyen hűtlen kezelés miatt Hankó Balázs (Fidesz) korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogának felfüggesztése ügyében is döntenek.



Az államtitkár hangsúlyozta: Hankó Balázsnak "sikerült ellehetetlenítenie a fél színházi szakmát a politika-vezérelt, dilettáns miniszteri bírálataival, ahol úgy húzott le listákról zseniális alkotóműhelyeket, mint háziasszony tételeket a bevásárlólistáról".



Úgy fogalmazott: Hankó Balázsnak sikerült több százezer egyetemistának szétzúzni az álmait az Erasmus és Horizon programok elvesztésével, csak azért, hogy "lihegve megfeleljen az Orbán-pállottszagú Brüsszel-politikájának".



Úgy folytatta: "elérte, hogy a NAV nyomozása alatt álló igazgató haverja gyerekszínházat kaphasson hűségéért cserébe". "Pedofil színházazott" és gyalázott nemzetközi gyermekvédelmi szakértők által elismert előadást, miközben százakat tettek tönkre a magyar "gyermekvédelmi" intézményekben, a politikus haverjai pedig pedofil rémeket tüntettek ki ezzel egy időben - fogalmazott Nagy Ervin.



A kultúráért felelős államtitkár azt is írta: Hankó Balázs élen járt a magyar kutatói hálózatok totális szétzilálásában, "csakhogy a kritikus tudóstársadalmat móresre tanítsa a főnök óhajának megfelelően".

"A kekva-király asszisztált minden modellváltáshoz, ahol a közpénz elvesztette közpénz jellegét, és a totális kontroll kiépítésének doajenje lett a kuratóriumokon keresztül a felsőoktatásban."



"Úgyhogy, kedves fideszes képviselők, (...) lassan csak fogadjátok el, hogy a magyar igazságszolgáltatás újra független lesz, és teszi a dolgát, ahogy arra felesküdött" - írta végül Nagy Ervin.

