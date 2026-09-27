Ellátás
Magyar Péter: 10 milliárd forintos várólistacsökkentési program indul
A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is.2026.09.27 18:18MTI
Tízmilliárd forintos várólistacsökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január elsejétől látható eredményeket kell hoznia - mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton.
Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő- és térdprotézis-, valamint a szürkehályog-műtéteknél.
Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi teamek létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik.
Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg-szakellátásban két hónap, a fekvőbeteg-ellátásban pedig hat hónap lenne a maximális várakozási idő. "Ettől ma még messze vagyunk" - mondta.
Az egészségügyről szólva közölte azt is, hogy 2027-ben, a Tisza-kormány első teljes évében 500 milliárd forinttal több jut majd az ágazatra, mint 2026-ban.
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