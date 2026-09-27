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Bekapcsolva maradt a mikrofon - vizsgatételekről egyeztethetett egy hallgatóval a volt alkotmánybíró

Fegyelmi eljárás indult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, miután egy felvétel szerint egy oktató előre egyeztethetett egy hallgatóval arról, mely tételek kerüljenek felülre a közelgő büntetőjogi záróvizsgán. 2026.09.27 10:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Szeretnék öt számot kapni, hogy majd melyiket tegyem felülre” – egyebek mellett ez hallható azon a felvételen, amely a Telex birtokába került. A lap információi és több hallgató állítása szerint a videón dr. Szívós Mária volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója beszélget egyik hallgatójával.



A május 9-én rögzített beszélgetés egy levelezős hallgatóknak tartott online előadás szünetében hangzott el. A Telex szerint az oktató feltehetően nem vette észre, hogy bekapcsolva maradt a mikrofonja, így a csoport többi tagja is hallhatta az egyeztetést.



A felvételen az oktató arra is figyelmezteti a hallgatót, hogy ne beszéljen másoknak a történtekről, mert akkor őt „kirúgják”.



A lap szerint az érintett hallgató három nappal később sikeresen teljesítette a vizsgát, miközben a vele együtt vizsgázók többsége megbukott.



A Telex telefonon elérte Szívós Máriát, aki először „teljes félreértésnek” nevezte az ügyet, majd azt mondta, fogalma sincs arról, ki mit vett fel, ezután pedig megszakította a beszélgetést.



Az egyetem megerősítette, hogy a felvétel július 31-én, a kari Hallgatói Önkormányzaton keresztül jutott el a vezetéshez. A PPKE Jog- és Államtudományi Karának dékánja augusztus 5-én fegyelmi eljárást indított.



Az egyetem a folyamatban lévő vizsgálatra hivatkozva nem erősítette meg, hogy Szívós Mária szerepel a videón, de nem is cáfolta ezt. Közlésük szerint a felvétel annak gyanúját veti fel, hogy egy oktató és egy hallgató előzetesen egyeztetett arról, mely tételek kerüljenek a lefordított tételcímek tetejére a büntetőjogi záróvizsgán.



A PPKE hangsúlyozta, hogy elítél minden olyan visszaélést vagy annak kísérletét, amely sérti a vizsgáztatás tisztaságát és az egyenlő bánásmód követelményét.



Az érintett oktató az egyetem tájékoztatása szerint az idei tanévtől már nem dolgozik, nem oktat és nem vizsgáztat a Pázmányon. Az intézmény emellett fontolóra vette a szóbeli vizsgákon alkalmazott számonkérési rendszer felülvizsgálatát is.



Szívós Mária 2011 és 2023 között volt az Alkotmánybíróság tagja. Korábban bíróként dolgozott, a Pázmány jogi karán pedig 1996 óta oktatott büntetőjogot.