Állatvédelem

Emberi ostobaság miatt ebrendészek vitték el az utcacicákat Dorozsmán - most azt keresik, hova kerültek

Két utcán élő macskát fogtak be az ebrendészet munkatársai Kiskundorozsmán egy lakossági bejelentés után - egy helyi állatbarát most segítséget kér, hogy kiderüljön, hova kerültek és mi lesz velük.

2026.09.27 06:20ma.hu
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Aggódó bejegyzés jelent meg a Szegedi cicák-macskák Facebook-csoportban két Kiskundorozsmán befogott utcacica miatt.

A poszt szerzője szerint egy ház előtt rendszeresen száraz eledelt és vizet helyeznek ki az arra járó macskáknak. A cicák miatt azonban valaki bejelentést tett, amelyet követően az ebrendészet munkatársai megjelentek a helyszínen.

A beszámoló szerint két macskát sikerült befogniuk, majd az állatokat magukkal vitték.

Egyelőre nem derült ki, pontosan hová kerültek a cicák, és mi történik velük a befogás után. A bejegyzés szerzője ezért a helyiek és az állatvédők segítségét kéri, hátha valaki tud információval szolgálni róluk.

A posztból az sem derül ki, mi volt a bejelentés pontos oka, illetve milyen indokkal fogták be a két állatot.


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