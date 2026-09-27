Állatvédelem
Emberi ostobaság miatt ebrendészek vitték el az utcacicákat Dorozsmán - most azt keresik, hova kerültek
Két utcán élő macskát fogtak be az ebrendészet munkatársai Kiskundorozsmán egy lakossági bejelentés után - egy helyi állatbarát most segítséget kér, hogy kiderüljön, hova kerültek és mi lesz velük.2026.09.27 06:20ma.hu
Aggódó bejegyzés jelent meg a Szegedi cicák-macskák Facebook-csoportban két Kiskundorozsmán befogott utcacica miatt.
A poszt szerzője szerint egy ház előtt rendszeresen száraz eledelt és vizet helyeznek ki az arra járó macskáknak. A cicák miatt azonban valaki bejelentést tett, amelyet követően az ebrendészet munkatársai megjelentek a helyszínen.
A beszámoló szerint két macskát sikerült befogniuk, majd az állatokat magukkal vitték.
Egyelőre nem derült ki, pontosan hová kerültek a cicák, és mi történik velük a befogás után. A bejegyzés szerzője ezért a helyiek és az állatvédők segítségét kéri, hátha valaki tud információval szolgálni róluk.
A posztból az sem derül ki, mi volt a bejelentés pontos oka, illetve milyen indokkal fogták be a két állatot.
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