Állatvédelem

Emberi ostobaság miatt ebrendészek vitték el az utcacicákat Dorozsmán - most azt keresik, hova kerültek

Két utcán élő macskát fogtak be az ebrendészet munkatársai Kiskundorozsmán egy lakossági bejelentés után - egy helyi állatbarát most segítséget kér, hogy kiderüljön, hova kerültek és mi lesz velük. 2026.09.27 06:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Aggódó bejegyzés jelent meg a Szegedi cicák-macskák Facebook-csoportban két Kiskundorozsmán befogott utcacica miatt.



A poszt szerzője szerint egy ház előtt rendszeresen száraz eledelt és vizet helyeznek ki az arra járó macskáknak. A cicák miatt azonban valaki bejelentést tett, amelyet követően az ebrendészet munkatársai megjelentek a helyszínen.



A beszámoló szerint két macskát sikerült befogniuk, majd az állatokat magukkal vitték.



Egyelőre nem derült ki, pontosan hová kerültek a cicák, és mi történik velük a befogás után. A bejegyzés szerzője ezért a helyiek és az állatvédők segítségét kéri, hátha valaki tud információval szolgálni róluk.



A posztból az sem derül ki, mi volt a bejelentés pontos oka, illetve milyen indokkal fogták be a két állatot.



