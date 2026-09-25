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Feljelentést tett a Vidéki Prókátor Fürcht Pál súlyos állításai miatt
Bűnpártolás és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést dr. Fülöp Botond, miután Fürcht Pál volt főügyész arról beszélt: egy ügyészségi vezető megmondta neki, ki ellen lehet nyomozni és kiket nem lehet kihallgatni.2026.09.25 18:18ma.hu
Feljelentést tett a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen a Vidéki Prókátor néven ismert dr. Fülöp Botond Fürcht Pál volt főügyész napokkal ezelőtti kijelentései miatt.
Fülöp közlése szerint ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, elsődlegesen a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására törekvéssel elkövetett bűnpártolás, másodlagosan pedig hivatali helyzettel visszaélve elkövetett hivatali visszaélés gyanúja miatt.
A feljelentés közvetlen előzménye Fürcht Pál szeptember 21-i ATV-interjúja. A Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője arról beszélt, hogy egy közérdeklődésre számot tartó ügyben problémákat jelzett feletteseinek, ezt követően azonban felrendelték.
„Egy vezető rendelt föl, és lényegében elmondta, hogy ki ellen lehet nyomozni, illetve hogy kiket nem lehet kihallgatni, mi a nyomozás iránya” – mondta Fürcht.
Arról is beszélt, hogy megpróbálták „irányba állítani”, és állítása szerint a beavatkozás úgy történt, hogy annak ne maradjon írásos nyoma.
Fürcht az interjúban nem nevezte meg az érintett vezető ügyészt, és azt sem mondta ki, melyik büntetőeljárásról beszél. Korábbi lemondásának körülményei és az ügyészség korábbi közlései alapján azonban a sajtó az úgynevezett aranykonvoj-üggyel hozta összefüggésbe a történteket.
Fülöp Botond most azt kéri az ügyészségtől, hogy büntetőeljárásban vizsgálja meg Fürcht kijelentéseit. Érvelése szerint annak meghatározása, hogy bizonyos személyeket nem lehet kihallgatni vagy ellenük nem lehet nyomozni, adott körülmények között alkalmas lehet a büntetőeljárás akadályozására.
Ez egyelőre a feljelentő jogi álláspontja: a feljelentés megtétele önmagában nem jelenti azt, hogy bűncselekmény történt, ahogyan azt sem, hogy az ügyészség osztja Fülöp jogi minősítését.
A Legfőbb Ügyészség korábban vitatta Fürcht Pál állításait. A volt főügyész szerint viszont az általa jelzett körülményeket érdemben ki kellett volna vizsgálni.
Most a Fővárosi Nyomozó Ügyészségnek kell döntenie arról, hogy a Vidéki Prókátor feljelentése alapján indokolt-e büntetőeljárást indítani.
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