Rendszerváltás

Új elnököt kap a Magyar Államkincstár - a nyugdíjkifizetéseket is átalakítaná a kormány

Slánicz Béla veszi át a Magyar Államkincstár vezetését szeptember 28-tól, az új elnök egyik legfontosabb feladata az elavultnak nevezett nyugdíjkifizetési rendszer megújítása lesz. 2026.09.25 16:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánicz Béla szeptember 28-tól vezeti az intézményt, Demkó-Szekeres Zsoltot váltva a poszton.



Slánicz több mint húszéves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. Dolgozott a biztosítási és nyugdíjpénztári szektorban, a hitelezésben és más pénzügyi szolgáltatások területén, valamint informatikai, projektmenedzsment- és tanácsadási területen is.



Kármán András több konkrét feladatot is meghatározott az új vezető számára. A pénzügyminiszter gyorsabb és rugalmasabb kincstári kifizetéseket vár, ennek részeként pedig az általa elavultnak nevezett nyugdíjkifizetési rendszer megújítását is.



Jelentős változásokat terveznek az informatikában is. Kármán szerint fel kell számolni a Magyar Államkincstár jelenlegi informatikai kiszolgáltatottságát. Slánicz feladata lesz az IT-biztonság megerősítése, a szolgáltatói kör bővítése és a Kincstár saját informatikai kompetenciáinak fejlesztése.



A pénzügyminiszter a gazdálkodás átalakítását is elvárja az új elnöktől. Közlése szerint véget kell vetni a „pazarló, túlárazott beszerzéseknek”, és csökkenteni kell többek között az informatikai szolgáltatások költségeit.



Slánicz Béla tehát nem egyszerű vezetőváltás keretében érkezik a MÁK élére: a kinevezéshez a Kincstár működésének, informatikai rendszerének és kifizetési folyamatainak modernizációját is hozzárendelte a pénzügyminiszter.