Országgyűlés
Megválasztották a médiatanács elnökét és négy tagját
Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé kedden az Országgyűlés öt évre. A parlament megválasztotta a testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját négy évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.2026.09.22 12:37MTI
Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők.
A médiatanács tagjának választották a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek és a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását.
Bencsik Márta megválasztásáról 186 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntöttek, Bodrogi Bea Juditra és Nagy Krisztinára pedig 187 igen szavazatot adtak le ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Tóth Máté megválasztását 171-en támogatták, 9-en mondtak nemet, míg 7 képviselő tartózkodott.
A Fidesz által delegált Szabó László 72 támogató, 95 ellenszavazatot kapott 16 tartózkodás mellett, a KDNP jelöltje Pindroch Ferenc esetében pedig 78 voksoltak igennel, 84 nemmel, míg 18-an tartózkodtak.
A szavazás után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.
Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a médiatanács megalakult - jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg - közölte.
A tanács elnöke és a megválasztott négy tagja ezt követően esküt tett.
A törvényhozás művelődési bizottsága hétfőn döntött arról, hogy Polyák Gábort jelöli a médiatanács elnöki tisztségére. Ugyanekkor határoztak arról, hogy támogatják a kormánypárti és ellenzéki frakciók által a testületbe javasolt személyek megválasztását.
Mi Hazánk: botrány, ami a médiatanács elnökének és tagjainak választásakor történt
Botránynak, a parlamenti hagyományokkal és alapvető morális alapvetésekkel ellentétesnek nevezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásakor történteket a keddi voksolás után tartott sajtótájékoztatóján Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője.
Azért, hogy a Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kapták meg a testületbe kerüléshez szükséges számú voksot, a politikus elsősorban nem a Tisza-frakciót, hanem a miniszterelnököt tette felelőssé, azt közölve: Magyar Péter az utolsó pillanatban utasította a kormánypárti képviselőket arra, hogy ne támogassák a bizottsági szűrőkön már átment tagjelölteket.
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