Országgyűlés

Megválasztották a médiatanács elnökét és négy tagját

Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé kedden az Országgyűlés öt évre. A parlament megválasztotta a testület négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját négy évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. 2026.09.22 12:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők.



A médiatanács tagjának választották a Tisza Párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek és a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását.

Bencsik Márta megválasztásáról 186 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntöttek, Bodrogi Bea Juditra és Nagy Krisztinára pedig 187 igen szavazatot adtak le ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Tóth Máté megválasztását 171-en támogatták, 9-en mondtak nemet, míg 7 képviselő tartózkodott.



A Fidesz által delegált Szabó László 72 támogató, 95 ellenszavazatot kapott 16 tartózkodás mellett, a KDNP jelöltje Pindroch Ferenc esetében pedig 78 voksoltak igennel, 84 nemmel, míg 18-an tartózkodtak.



A szavazás után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.



Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a médiatanács megalakult - jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg - közölte.



A tanács elnöke és a megválasztott négy tagja ezt követően esküt tett.



A törvényhozás művelődési bizottsága hétfőn döntött arról, hogy Polyák Gábort jelöli a médiatanács elnöki tisztségére. Ugyanekkor határoztak arról, hogy támogatják a kormánypárti és ellenzéki frakciók által a testületbe javasolt személyek megválasztását.

Mi Hazánk: botrány, ami a médiatanács elnökének és tagjainak választásakor történt

Botránynak, a parlamenti hagyományokkal és alapvető morális alapvetésekkel ellentétesnek nevezte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa elnökének és tagjainak megválasztásakor történteket a keddi voksolás után tartott sajtótájékoztatóján Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, frakcióvezetője.



Azért, hogy a Fidesz és a KDNP jelöltjei nem kapták meg a testületbe kerüléshez szükséges számú voksot, a politikus elsősorban nem a Tisza-frakciót, hanem a miniszterelnököt tette felelőssé, azt közölve: Magyar Péter az utolsó pillanatban utasította a kormánypárti képviselőket arra, hogy ne támogassák a bizottsági szűrőkön már átment tagjelölteket.