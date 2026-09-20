Állatvédelem

Kérjük, add ide az anyjukat is! - Kukából mentettek ki két újszülött kiscicát

Még élve találtak rá két újszülött kiscicára egy kukában, életük azonban veszélyben van: megmentőik most kétségbeesetten keresik az anyacicát, mert mellette lenne a legnagyobb esélyük 2026.09.20 06:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két újszülött kiscicát mentettek ki egy kukából – számolt be az esetről az Angyalok a cicákért Alapítvány.



A szervezet szerint a kölykök életben vannak, állapotuk azonban kritikus. Ilyen fiatalon különösen nagy szükségük lenne az anyjuk tejére, testmelegére és gondoskodására, ezért most elsősorban az anyacicát próbálják megtalálni.



Az alapítvány azt kéri attól, aki a kiscicákat kidobta, hogy legalább az anyjukat juttassa el hozzájuk. Azt ígérik, nem kérdeznek semmit, kizárólag az állatok megmentése érdekli őket.



Az anyamacskáról is gondoskodnának, biztonságba helyeznék és ivartalaníttatnák.



Az Angyalok a cicákért Alapítvány azok jelentkezését is várja, akik tudhatják, honnan kerülhetett a két újszülött a kukába.



„Most nem az a legfontosabb, ki tette. Az a legfontosabb, hogy a két pici életben maradjon” – írták.