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Egymilliós bírságot és megrovást kapott Takács Péter a háziorvosokról tett kijelentései és a trágár üzenetek miatt

Megrovásban részesítették és egymillió forintra bírságolták Takács Péter volt egészségügyi államtitkárt: az etikai tanács szerint a háziorvosokat lealacsonyító kijelentéseivel és egy kisgyerekes apának küldött trágár üzeneteivel is megsértette az Orvosetikai Kódexet. 2026.09.17 08:17 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egymillió forintos pénzbírságot és megrovást kapott Takács Péter volt egészségügyi államtitkár az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-budai Központi Etikai Bizottságának eseti központi etikai tanácsától. A szeptember 10-én kelt döntés ellen 15 napon belül lehet fellebbezni.



Takács ellen összesen négy ügyben tettek panaszt, ezek közül kettőben állapítottak meg etikai vétséget.



Az egyik ügy egy podcastinterjúban tett kijelentése volt. Takács a háziorvosi pályáról azt mondta, hogy az korábban „maradékelven” választódott ki, és az ment háziorvosnak, aki „máshova a klinikumba nem fért be”.



Az etikai tanács szerint ezzel általánosító és indokolatlanul leértékelő módon beszélt egy teljes orvosi szakterületről. A testület úgy ítélte meg, hogy kijelentései azt a benyomást kelthették, mintha a háziorvosi pályát kevésbé alkalmas orvosok választanák, ami a betegek háziorvosokba vetett bizalmát is károsíthatja.



A másik ügy egy kisgyerekes apával folytatott Messenger-beszélgetés volt. A férfi azért kereste meg Takácsot, mert 11 hónapos gyermekét olyan ügyeletre vitte, ahol nem volt megfelelő fűtés és világítás. Takács válaszában többek között a „bazmeg” és a „szopatjuk” kifejezéseket használta.



Az etikai tanács szerint egy orvostól provokatív megkeresés esetén is önuralom és kulturált kommunikáció várható el, Takács pedig ahelyett, hogy csökkentette volna a feszültséget, tovább fokozta azt.



A szankció meghatározásakor súlyosító körülményként vették figyelembe, hogy rövid időn belül két, egymástól független és nagy nyilvánosságot kapott etikai normasértés történt. Számított Takács akkori magas közéleti pozíciója és megszólalásainak széles társadalmi hatóköre is.



Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy egyik esethez sem kapcsolódott közvetlen betegkárosodás, Takács pedig később elismerte, hogy a Messenger-üzenetekben használt szóhasználata kifogásolható volt.



A testület szerint mindez azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy puszta figyelmeztetéssel vagy alacsonyabb összegű bírsággal zárják le az ügyet.