Állatvédelem
Szinte sírt az elkobzott medve, mikor bement hozzá Horkai Zoltán - videó
Az ismert állatkoordinátor állítása szerint a tavasszal a Veresegyházi Medveotthonba került medve hat hónap alatt testsúlyának felét elveszítette.2026.09.17 06:40ma.hu
Hónapok után látogatta meg egykori medvéjét, Mózit Horkai Zoltán. Az állatkoordinátor szerint nehéz volt rászánnia magát a találkozásra, és amit ott látott, mélyen megrázta.
Horkai azt írta, hogy amikor a medve meglátta őt a kapunál, azonnal odament hozzá. Úgy érezte, mintha az állat arra kérné, vigye haza.
A szakember ennél is súlyosabb állítást tett: közlése szerint Mózi testsúlya az elmúlt hat hónapban a felére csökkent. Ennek okáról bejegyzésében nem közölt állatorvosi vizsgálati eredményt vagy más dokumentumot.
Mózi március végén került Horkaitól a Veresegyházi Medveotthonba. Horkai most azt írja, azon gondolkodik, mit tehetne azért, hogy az állat kikerüljön onnan.
„Vajon mit kéne tennem, hogy innen megmentsem?” – zárta bejegyzését az állatkoordinátor.
Horkai a posztban saját korábbi tevékenységéről is írt. Állítása szerint a védett, illetve fokozottan védett állatok filmes szerepeltetése miatt ő maga is megsértette a vonatkozó szabályokat, mivel a forgatásokért pénzt kapott. Hozzátette ugyanakkor, hogy a bevételt az állatok ellátására is fordították.
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