Erőszak

"Egy fogatlan oroszlán agóniája" - a rendőrszakszervezet keményen visszaszólt Orbánnak

Kemény hangú közleményben reagált a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet Orbán Viktor kijelentéseire, miután a volt miniszterelnök nyomon követést, név szerinti nyilvánosságot és későbbi felelősségre vonást helyezett kilátásba a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársaival szemben.

2026.09.16 06:44ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

„Egy fogatlan oroszlán agóniája” – mindössze ennyivel foglalta össze véleményét a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet Orbán Viktor kijelentéseiről.

Az érdekképviselet közölte, az elmúlt napokban több „joggal dühös” kollégájuk is megkereste őket, miután Orbán Viktor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt az ÁVH-hoz hasonlította, és a szervezetnél munkát vállalók későbbi felelősségre vonásáról beszélt.

Orbán korábban azt mondta, hogy amennyiben a jobboldal visszatér a hatalomba, az NVVH-nál dolgozók nem kerülhetik el a „pénzügyi és jogi felelősségre vonást”. Arról is beszélt, hogy nyomon követnék a hivatal munkatársait, nevüket pedig nyilvánosságra hoznák.

A rendőrszakszervezet erre reagálva egy büntető törvénykönyvi rendelkezést is idézett az alkalmatlan tárgyon, eszközzel vagy módon elkövetett kísérletről, majd egyértelművé tette: nem fogadják el a rendvédelmi dolgozók megfélemlítését.

„Mi senkinek nem vagyunk és nem leszünk a játékszerei” – írták, hangsúlyozva, hogy a rendőrök és más fegyveres szolgálatot teljesítők esküje nem jelenti azt, hogy bárki politikai eszközként használhatja őket.

A KRSZ szerint ugyanez vonatkozik a teljes közszolgálatra, a mentősöktől és pedagógusoktól a buszvezetőkig. Mint írták, ők mindössze tisztességgel és becsülettel szeretnék végezni a munkájukat.

„Elég, elég a fenyegetésből” – üzente a szakszervezet, hozzátéve, hogy nem tűrik kollégáik ilyen módon történő fenyegetését és támadását.

A közleményt Tóth Zoltán rendőr alezredes, a KRSZ alelnöke névvel is vállalta.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.