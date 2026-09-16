Erőszak
"Egy fogatlan oroszlán agóniája" - a rendőrszakszervezet keményen visszaszólt Orbánnak
Kemény hangú közleményben reagált a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet Orbán Viktor kijelentéseire, miután a volt miniszterelnök nyomon követést, név szerinti nyilvánosságot és későbbi felelősségre vonást helyezett kilátásba a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársaival szemben.2026.09.16 06:44ma.hu
„Egy fogatlan oroszlán agóniája” – mindössze ennyivel foglalta össze véleményét a Közszolgálati Rendőr Szakszervezet Orbán Viktor kijelentéseiről.
Az érdekképviselet közölte, az elmúlt napokban több „joggal dühös” kollégájuk is megkereste őket, miután Orbán Viktor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt az ÁVH-hoz hasonlította, és a szervezetnél munkát vállalók későbbi felelősségre vonásáról beszélt.
Orbán korábban azt mondta, hogy amennyiben a jobboldal visszatér a hatalomba, az NVVH-nál dolgozók nem kerülhetik el a „pénzügyi és jogi felelősségre vonást”. Arról is beszélt, hogy nyomon követnék a hivatal munkatársait, nevüket pedig nyilvánosságra hoznák.
A rendőrszakszervezet erre reagálva egy büntető törvénykönyvi rendelkezést is idézett az alkalmatlan tárgyon, eszközzel vagy módon elkövetett kísérletről, majd egyértelművé tette: nem fogadják el a rendvédelmi dolgozók megfélemlítését.
„Mi senkinek nem vagyunk és nem leszünk a játékszerei” – írták, hangsúlyozva, hogy a rendőrök és más fegyveres szolgálatot teljesítők esküje nem jelenti azt, hogy bárki politikai eszközként használhatja őket.
A KRSZ szerint ugyanez vonatkozik a teljes közszolgálatra, a mentősöktől és pedagógusoktól a buszvezetőkig. Mint írták, ők mindössze tisztességgel és becsülettel szeretnék végezni a munkájukat.
„Elég, elég a fenyegetésből” – üzente a szakszervezet, hozzátéve, hogy nem tűrik kollégáik ilyen módon történő fenyegetését és támadását.
A közleményt Tóth Zoltán rendőr alezredes, a KRSZ alelnöke névvel is vállalta.
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