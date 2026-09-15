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Több gigabájtnyi adatot foglalt le a rendőrség az Országos Onkológiai Intézetben
A büntetőeljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt.2026.09.15 18:50MTI
Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók kedden az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu oldalon. A rendőrség a kórház eszközbeszerzései kapcsán indított büntetőeljárást hűtlen kezelés miatt, gyanúsítottja egyelőre nincs az ügynek.
Azt írták, a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-Visszaszerzési Hivatal (NNI VVH) az Országos Onkológiai Intézettel kapcsolatban több hónapja folytat nyomozást nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt. A büntetőeljárás egy adott időszakra vonatkozó, gazdasági működését érintő eszközbeszerzések jogi és gazdasági körülményeinek vizsgálatára irányul.
Közölték: az NNI VVH az eddigi adatok tisztázása, valamint további bizonyítékok beszerzése érdekében tartott kedden házkutatást az intézetben.
A nyomozók a büntetőeljárás szempontjából minden releváns dokumentumot és adatot lefoglaltak. Így az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó valamennyi iratot, valamint további bizonyítási eszközöket. Az elektronikus adathordozókról - így számítógépekről, laptopokról, mobiltelefonokról - lementett adatok több gigabájtot tesznek ki - írta a rendőrség.
Hozzátették: az eljárás jelenlegi fázisában a nyomozók a többi között az eszközbeszerzések előkészítésének és lebonyolításának körülményeit vizsgálják, valamint az azokkal kapcsolatos döntések és szerződések jogszerűségét. Emellett a legfontosabb kérdés annak tisztázása, hogy a szabálytalan közbeszerzések során érte-e vagyoni hátrány az intézetet.
A büntetőeljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik, gyanúsítotti kihallgatás eddig nem történt - jelezték.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter augusztus 31-én közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés nyomán az intézetben vizsgálat indult, amelyet az az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátásért felelős államtitkárság végez. További részleteket azonban a miniszter nem árult el az ügyről.
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