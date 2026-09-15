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Tarr Zoltán: megszűnt Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának megbízatása

A Terror Háza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. 2026.09.15 08:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter döntése alapján megszűnt Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának megbízatása - Tarr Zoltán ezt kedden közölte a közösségi oldalán. A döntéssel egy időben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, az intézmény addig nem látogatható, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, és a jogok nem tisztázódnak.



A tárcavezető jelezte: a Terror Háza Múzeum még az idén újra megnyitja kapuit, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.



Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Schmidt Mária távozására reagálva Facebook-oldalán hangsúlyozta: meggyőződése szerint egy múzeumnak - különösen egy ilyen súlyú emlékezeti intézménynek - átláthatóan, erős szakmai alapokon és politikai befolyástól mentesen kell működnie.



Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a Terror Háza az elmúlt években átideologizált, túlpolitizált intézménnyé vált. Működését most történelmileg hiteles, szakmailag megalapozott keretek közé kell helyezni. Hozzátette: bízik benne, hogy a felülvizsgálat lezárultával az Andrássy úti emlékezet háza tiszta lappal, megerősített szakmai alapokkal nyílik majd meg a látogatók előtt.



A Terror Háza Múzeum 2002-ben nyílt meg a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK Közalapítvány) intézményeként. A szervezet egyike azoknak a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekvák), amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte.



A múzeum főigazgatója, Schmidt Mária augusztus 31-én közölte, hogy az alapítvány az átadás-átvétel során elszámolt a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel. Az intézményt működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye vette át.



Schmidt Mária korábbi közleménye szerint az alapítvány intézményeinek - a Terror Háza Múzeumnak, a XX. Század Intézetnek, a XXI. Század Intézetnek, a Kertész Imre Intézetnek, a Kommunizmuskutató Intézetnek, a Habsburg Történeti Intézetnek, az Eötvös József Intézetnek, a Szabad Európa Intézetnek és a Deák Ferenc Műhelynek - a működése mindvégig átlátható, hatékony és jogszerű volt, amit az átadás-átvételi dokumentáció is bizonyít. Schmidt Mária a Terror Háza Múzeumot megnyitása óta vezette.