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Vote like Hungary - Magyar példával kérik szavazásra az állampolgárokat Kaliforniában
Áprilisban európai politikusok sora ünnepelte Magyarország politikai fordulatát "Welcome back, Hungary!" üzenetekkel - most hasonló gesztus jelent meg Kaliforniában, ezúttal Magyarország felől Amerikának.2026.09.13 20:58ma.hu
Április 13-án, a magyar választás után európai vezetők és politikusok sorra üzentek Magyarországnak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök például „Welcome back to Europe!” felirattal gratulált Magyar Péternek, Ursula von der Leyen pedig úgy fogalmazott: „Hungary has chosen Europe.”
Most hasonló, szimbolikus üzenet jelent meg az Egyesült Államokban.
Egy Kaliforniában, Oakland és Fremont között készült felvételhez ezt írták: „Április 13-án délelőtt sokan ültünk bemümükézett szemmel, ahogy sorra jöttek az uniós ‘Welcome back, Hungarians!’ üzenetek. Hát, ez meg épp most történik, Oakland és Fremont között.”
A bejegyzés szerzője a látványhoz magyar és amerikai zászlóval azt üzente:
„You’ve got this, America!” – vagyis: „Meg tudjátok csinálni, Amerika!”
A párhuzam egyértelmű: ahogy tavasszal Európából érkeztek támogató üzenetek Magyarországnak a politikai változás után, most egy magyar gesztus fejezi ki a reményt az Egyesült Államok felé.
„Megint könnyes a szemem a büszke örömtől” – írta a poszt szerzője.
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