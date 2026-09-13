Rendszerváltás

Vote like Hungary - Magyar példával kérik szavazásra az állampolgárokat Kaliforniában

Áprilisban európai politikusok sora ünnepelte Magyarország politikai fordulatát "Welcome back, Hungary!" üzenetekkel - most hasonló gesztus jelent meg Kaliforniában, ezúttal Magyarország felől Amerikának.

2026.09.13 20:58ma.hu
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Április 13-án, a magyar választás után európai vezetők és politikusok sorra üzentek Magyarországnak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök például „Welcome back to Europe!” felirattal gratulált Magyar Péternek, Ursula von der Leyen pedig úgy fogalmazott: „Hungary has chosen Europe.”

Most hasonló, szimbolikus üzenet jelent meg az Egyesült Államokban.

Egy Kaliforniában, Oakland és Fremont között készült felvételhez ezt írták: „Április 13-án délelőtt sokan ültünk bemümükézett szemmel, ahogy sorra jöttek az uniós ‘Welcome back, Hungarians!’ üzenetek. Hát, ez meg épp most történik, Oakland és Fremont között.”

A bejegyzés szerzője a látványhoz magyar és amerikai zászlóval azt üzente:

„You’ve got this, America!” – vagyis: „Meg tudjátok csinálni, Amerika!”

A párhuzam egyértelmű: ahogy tavasszal Európából érkeztek támogató üzenetek Magyarországnak a politikai változás után, most egy magyar gesztus fejezi ki a reményt az Egyesült Államok felé.

„Megint könnyes a szemem a büszke örömtől” – írta a poszt szerzője.

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