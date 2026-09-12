Gyermekvédelem

Gyurkó Szilvia: a gyermekvédelmi rendszer már csak nevében látja el a feladatát

A gyermekvédelmi rendszer már csak nevében látja el a jogaszabályokban előírt feladatát - mondta a szociális és családügyi minisztérium gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkára a gyermekvédelmi diagnózis bemutatására szolgáló sajtótájékoztatón szombaton Budapesten.



Gyurkó Szilvia kiemelte, hogy a gyerekek sok esetben be sem kerülhetnek a gyermekvédelmi rendszerbe, mivel nincs számukra megfelelő elhelyezési lehetőség, ezért bántalmazó vagy elhanyagoló közegben maradnak. Ugyanakkor az is komoly probléma, hogy ha bekerülnek a rendszerbe, nem megfelelően biztosított, hogy ott is maradjanak és megfelelő ellátásban részesüljenek. Példaként említette, hogy 2026-ban Magyarországon mintegy 800 gyermek van tartósan szökésben, és az utcán él.



Az államtitkár azt kérte, hogy a 200 oldalas gyermekvédelmi jelentést minél többen olvassák el.



Gyurkó Szilvia az előző kormányra utalva hangsúlyozta, a gyerekekről gondoskodás nem azt jelenti, hogy plakátokra írják: "gyermekbarát ország vagyunk". A gyerekekről valódi felelősséget vállalva lehet gondoskodni, a munka pedig ott kezdődik, hogy nem "hazudjuk el" a történteket, hanem azokkal szembenézünk - hangsúlyozta.

A sajtótájékoztató helyszíne - egy fővárosi gyermekotthon - kapcsán közölte, a gyerekeknek nem ilyen intézményekre van szükségük, hanem valói családi elhelyezésre.



Hozzátette, a gyermekvédelem nemcsak azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik már nem a családjukban élnek, hanem azokkal is, akik a családjukban szorulnak segítségre. Ezért a gyermekvédelmi munka nem akkor kezdődik, amikor egy gyermek állami gondoskodásba vételéről döntenek, hanem már akkor, amikor segítséget nyújtanak a szükséget szenvedő családoknak.

Az államtitkár közölte, az elmúlt években jelentősen csökkent a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek száma. Ez a terület 2024-ben "kapott mélyütést", akkor például a kifogástalan életvitel vizsgálata hatására nagyon sokan hagyták el a pályát, így jelenleg átlagosan 20 százalékos a szakemberhiány a rendszerben.



Felvetette, hogy ha valahol nincsenek megfelelően képzett szakemberek, hogyan tudnának biztonságos közeget teremteni a bántalmazást, elhanyagolást elszenvedett gyerekeknek.



Gyurkó Szilvia kitért a nevelőszülőket toborzó és számukra szakmai támogatást nyújtó nevelőszülői hálózatokra is, amelyek működtetését az állam 2019 után adta át az egyházaknak és néhány civil szervezetnek.



Emiatt jelenleg "vakon vagyunk a gyermekvédelmi rendszer egy jelentős területe felett, nem látjuk, hogy a nevelőszülői hálózatokban mi folyik" - fogalmazott az államtitkár, aki a problémákat összefoglalva jelezte, ezeket a kihívásokat örökölték.