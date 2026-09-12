Erőszak

Gyurkó Szilviát sokan a gyermekvédelem reményeként ünneplik, de egy gyászoló anya hónapok óta várta a segítségét

A Magyar-kormány gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárát most sokan a gyermekvédelem reményeként ünneplik, miközben egy édesanya azt állítja: május óta hiába vár tőle segítséget. 2026.09.12 10:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rengetegen méltatják most Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárt, ezzel ellentétben áll Bárány Márta története.



Pellegrini Dorina és a 2024-ben elhunyt Pellegrini Jázmin édesanyja azt állítja, hogy már május 13-án, egy nappal Gyurkó Szilvia bemutatása után részletes levélben fordult az államtitkárhoz segítségért.



A levélben két lánya ügyét ismertette, és azt kérte, segítsenek elérni annak a nyomozásnak az érdemi felülvizsgálatát, amely a gyermekek állítólagos szexuális bántalmazása miatt indult.



Bárány Márta szerint a nyomozás során több súlyos szakmai hiba történt. Állítása szerint a rendőrség elutasította a Barnahus által felajánlott speciális gyermekmeghallgatást, 13 éves, traumatizált lányát pedig online hallgatták ki pszichológus jelenléte nélkül.



Az anya szerint fontos tanúkat sem hallgattak meg, bizonyos körülményeket nem vizsgáltak ki megfelelően, igazságügyi szakértőt pedig nem rendeltek ki.



Bárány Márta azt írta, Jázmin állapota a kihallgatás után drámaian romlott. A lány pszichiátriai kezelésre szorult, önbántalmazással és súlyos pszichés tünetekkel küzdött, majd 2024. április 20-án meghalt.



Az édesanya levelében nem azt kérte Gyurkó Szilviától, hogy lépje túl a hatáskörét vagy utasítsa az ügyészséget. Azt szerette volna elérni, hogy az illetékes szervek ismét érdemben megvizsgálják a nyomozás menetét és lezárásának körülményeit.



A nő most azt állítja, hogy négy hónap alatt semmilyen választ nem kapott.



Nem kértek tőle dokumentumokat, nem irányították tovább más illetékeshez, és még arról sem érkezett visszajelzés, hogy levelét megkapták.



Az ügy azért különösen kínos, mert Gyurkó Szilvia éppen most beszélt megrendülten a magyar gyermekvédelem súlyos állapotáról, a bántalmazási ügyek formális kivizsgálásáról, az elhallgatásról és arról, hogy végre valóban meg kell hallani a gyermekeket.



Bárány Márta ezért nyilvánosan teszi fel a kérdést: ki hallja meg azoknak a gyermekeknek a hangját, akik már nem tudnak személyesen beszélni?



Jázmint már semmilyen vizsgálat nem hozhatja vissza. Dorina azonban él, és édesanyja szerint megérdemelné, hogy az ő történetét végre érdemben meghallgassák.