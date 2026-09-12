Gyermekvédelem

Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a kormány a gyermekvédelmi rendszer állapotáról

Lesújtó kép a magyar gyermekvédelemről, azonnali beavatkozást ígért a kormány.

2026.09.12 10:02ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Csaknem 130 ezer veszélyeztetett gyermek él Magyarországon, miközben 23 ezer fiatal nevelkedik állami gondoskodásban – derült ki a kormány frissen bemutatott gyermekvédelmi jelentéséből.

A Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó helyszíni vizsgálatot végzett, amelynek során több intézmény működését, korábbi jelentéseket és szakmai tapasztalatokat is feldolgoztak. A kormány szerint ilyen átfogó diagnózisra 16 éve nem volt példa.

A jelentés súlyos rendszerhibákról számol be. Több intézményben életveszélyes állapotú épületeket, súlyos munkaerőhiányt, túlterhelt szakembereket és romló állapotban bekerülő gyermekeket találtak.

A kormány tájékoztatása szerint az ellátórendszer számos helyen túlterhelt, a befogadó intézmények megteltek, és egyre több gyermek számára nehéz megfelelő elhelyezést találni.

Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár arról beszélt, hogy egyes bántalmazási ügyek kivizsgálása korábban nem volt kellően következetes. A minisztérium ezért új eljárásrendet dolgoz ki annak érdekében, hogy a gyermekek visszavont vallomása önmagában ne vezethessen egy ügy lezárásához.

Az adatok szerint jelenleg mintegy 800 gyermek van tartós szökésben. Az államtitkár ezt annak jeleként értékelte, hogy vannak fiatalok, akiket a rendszer nem tud megtartani.

Komoly problémát jelent a nevelőszülők számának csökkenése is. A kormány közlése szerint jelenleg mintegy négyszázzal kevesebb nevelőszülő dolgozik a rendszerben, mint korábban.

Magyar Péter miniszterelnök a jelentés bemutatásakor bocsánatot kért azoktól a gyermekektől és szakemberektől, akiket az elmúlt években bántalmazás, megaláztatás vagy rendszerszintű mulasztás ért.

A kormány első lépésként krízisprogramot indít, emellett új gyermekvédelmi törvénycsomagot is benyújtanak. Magyar Péter szerint ezzel „véget ér a tagadás korszaka”.

A kabinet további strukturális változtatásokat is tervez. Gyurkó Szilvia szerint a minisztérium év végéig új koncepciót dolgoz ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kaphat a decentralizáció, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megszüntetése is napirenden van.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.