Gyermekvédelem

Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a kormány a gyermekvédelmi rendszer állapotáról

Csaknem 130 ezer veszélyeztetett gyermek él Magyarországon, miközben 23 ezer fiatal nevelkedik állami gondoskodásban – derült ki a kormány frissen bemutatott gyermekvédelmi jelentéséből.



A Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó helyszíni vizsgálatot végzett, amelynek során több intézmény működését, korábbi jelentéseket és szakmai tapasztalatokat is feldolgoztak. A kormány szerint ilyen átfogó diagnózisra 16 éve nem volt példa.



A jelentés súlyos rendszerhibákról számol be. Több intézményben életveszélyes állapotú épületeket, súlyos munkaerőhiányt, túlterhelt szakembereket és romló állapotban bekerülő gyermekeket találtak.



A kormány tájékoztatása szerint az ellátórendszer számos helyen túlterhelt, a befogadó intézmények megteltek, és egyre több gyermek számára nehéz megfelelő elhelyezést találni.



Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár arról beszélt, hogy egyes bántalmazási ügyek kivizsgálása korábban nem volt kellően következetes. A minisztérium ezért új eljárásrendet dolgoz ki annak érdekében, hogy a gyermekek visszavont vallomása önmagában ne vezethessen egy ügy lezárásához.



Az adatok szerint jelenleg mintegy 800 gyermek van tartós szökésben. Az államtitkár ezt annak jeleként értékelte, hogy vannak fiatalok, akiket a rendszer nem tud megtartani.



Komoly problémát jelent a nevelőszülők számának csökkenése is. A kormány közlése szerint jelenleg mintegy négyszázzal kevesebb nevelőszülő dolgozik a rendszerben, mint korábban.



Magyar Péter miniszterelnök a jelentés bemutatásakor bocsánatot kért azoktól a gyermekektől és szakemberektől, akiket az elmúlt években bántalmazás, megaláztatás vagy rendszerszintű mulasztás ért.



A kormány első lépésként krízisprogramot indít, emellett új gyermekvédelmi törvénycsomagot is benyújtanak. Magyar Péter szerint ezzel „véget ér a tagadás korszaka”.



A kabinet további strukturális változtatásokat is tervez. Gyurkó Szilvia szerint a minisztérium év végéig új koncepciót dolgoz ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kaphat a decentralizáció, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megszüntetése is napirenden van.