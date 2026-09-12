Gyermekvédelem
Riasztó adatokat hozott nyilvánosságra a kormány a gyermekvédelmi rendszer állapotáról
Lesújtó kép a magyar gyermekvédelemről, azonnali beavatkozást ígért a kormány.2026.09.12 10:02ma.hu
Csaknem 130 ezer veszélyeztetett gyermek él Magyarországon, miközben 23 ezer fiatal nevelkedik állami gondoskodásban – derült ki a kormány frissen bemutatott gyermekvédelmi jelentéséből.
A Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó helyszíni vizsgálatot végzett, amelynek során több intézmény működését, korábbi jelentéseket és szakmai tapasztalatokat is feldolgoztak. A kormány szerint ilyen átfogó diagnózisra 16 éve nem volt példa.
A jelentés súlyos rendszerhibákról számol be. Több intézményben életveszélyes állapotú épületeket, súlyos munkaerőhiányt, túlterhelt szakembereket és romló állapotban bekerülő gyermekeket találtak.
A kormány tájékoztatása szerint az ellátórendszer számos helyen túlterhelt, a befogadó intézmények megteltek, és egyre több gyermek számára nehéz megfelelő elhelyezést találni.
Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár arról beszélt, hogy egyes bántalmazási ügyek kivizsgálása korábban nem volt kellően következetes. A minisztérium ezért új eljárásrendet dolgoz ki annak érdekében, hogy a gyermekek visszavont vallomása önmagában ne vezethessen egy ügy lezárásához.
Az adatok szerint jelenleg mintegy 800 gyermek van tartós szökésben. Az államtitkár ezt annak jeleként értékelte, hogy vannak fiatalok, akiket a rendszer nem tud megtartani.
Komoly problémát jelent a nevelőszülők számának csökkenése is. A kormány közlése szerint jelenleg mintegy négyszázzal kevesebb nevelőszülő dolgozik a rendszerben, mint korábban.
Magyar Péter miniszterelnök a jelentés bemutatásakor bocsánatot kért azoktól a gyermekektől és szakemberektől, akiket az elmúlt években bántalmazás, megaláztatás vagy rendszerszintű mulasztás ért.
A kormány első lépésként krízisprogramot indít, emellett új gyermekvédelmi törvénycsomagot is benyújtanak. Magyar Péter szerint ezzel „véget ér a tagadás korszaka”.
A kabinet további strukturális változtatásokat is tervez. Gyurkó Szilvia szerint a minisztérium év végéig új koncepciót dolgoz ki, amelyben nagyobb hangsúlyt kaphat a decentralizáció, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megszüntetése is napirenden van.
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