Botrány

A bicskei gyermekotthon egykori igazgatója bukkant fel az M1 műsorában

Egy több évtizedes archív felvétel ismétlése miatt kért bocsánatot a közmédia.

2026.09.10 22:18ma.hu
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Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató Zrt., miután csütörtök délután az M1 megismételte a Három Kívánság egyik, az 1990-es években készült epizódját.

Az adásban feltűnt Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója, akit később pedofília miatt jogerősen elítéltek.

A közmédia közleményében azt írta, mélyen sajnálja a történteket. A megbízott vezérigazgató személyesen is bocsánatot kért az eset miatt, és azonnali hatállyal vizsgálatot rendelt el.

A vizsgálat azt hivatott feltárni, hogy az ismétlés adásba kerülése megelőzhető lett volna-e, illetve terhel-e bárkit felelősség az ügyben.

A Duna Médiaszolgáltató jelezte, hogy amennyiben a vizsgálat mulasztást vagy személyes felelősséget állapít meg, felelősségre vonásra is sor kerülhet.

Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják az archív műsorok kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó belső eljárásrendet is.

A közmédia közleményében azoknak is megköszönte a jelzést, akik felhívták a figyelmet az adásban szereplő egykori gyermekotthon-igazgatóra.

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