Botrány
A bicskei gyermekotthon egykori igazgatója bukkant fel az M1 műsorában
Egy több évtizedes archív felvétel ismétlése miatt kért bocsánatot a közmédia.2026.09.10 22:18ma.hu
Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató Zrt., miután csütörtök délután az M1 megismételte a Három Kívánság egyik, az 1990-es években készült epizódját.
Az adásban feltűnt Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója, akit később pedofília miatt jogerősen elítéltek.
A közmédia közleményében azt írta, mélyen sajnálja a történteket. A megbízott vezérigazgató személyesen is bocsánatot kért az eset miatt, és azonnali hatállyal vizsgálatot rendelt el.
A vizsgálat azt hivatott feltárni, hogy az ismétlés adásba kerülése megelőzhető lett volna-e, illetve terhel-e bárkit felelősség az ügyben.
A Duna Médiaszolgáltató jelezte, hogy amennyiben a vizsgálat mulasztást vagy személyes felelősséget állapít meg, felelősségre vonásra is sor kerülhet.
Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják az archív műsorok kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó belső eljárásrendet is.
A közmédia közleményében azoknak is megköszönte a jelzést, akik felhívták a figyelmet az adásban szereplő egykori gyermekotthon-igazgatóra.
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