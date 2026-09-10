Botrány

A bicskei gyermekotthon egykori igazgatója bukkant fel az M1 műsorában

Belső vizsgálatot rendelt el a Duna Médiaszolgáltató Zrt., miután csütörtök délután az M1 megismételte a Három Kívánság egyik, az 1990-es években készült epizódját.



Az adásban feltűnt Vásárhelyi János, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója, akit később pedofília miatt jogerősen elítéltek.



A közmédia közleményében azt írta, mélyen sajnálja a történteket. A megbízott vezérigazgató személyesen is bocsánatot kért az eset miatt, és azonnali hatállyal vizsgálatot rendelt el.



A vizsgálat azt hivatott feltárni, hogy az ismétlés adásba kerülése megelőzhető lett volna-e, illetve terhel-e bárkit felelősség az ügyben.



A Duna Médiaszolgáltató jelezte, hogy amennyiben a vizsgálat mulasztást vagy személyes felelősséget állapít meg, felelősségre vonásra is sor kerülhet.



Ezzel párhuzamosan felülvizsgálják az archív műsorok kiválasztására és ismétlésbe helyezésére vonatkozó belső eljárásrendet is.



A közmédia közleményében azoknak is megköszönte a jelzést, akik felhívták a figyelmet az adásban szereplő egykori gyermekotthon-igazgatóra.