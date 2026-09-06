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Alig 90 deka sajtot hagytak több száz gyereknek - a polgármester a parkolóban érte tetten a konyhásokat
Négy konyhai dolgozót bocsátottak el azonnali hatállyal Gyömrőn, miután a polgármester szerint a gyerekeknek szánt élelmiszer jelentős részével próbáltak távozni az iskolából - a rendőrség szabálysértési eljárást indított.2026.09.06 08:00ma.hu
Megdöbbentő jelenet játszódott le a tanév első napján a gyömrői Fekete István Általános Iskolánál. Kisberk Szabolcs polgármester a parkolóban állította meg az iskola négy konyhai dolgozóját, akik a munkaidejük vége előtt körülbelül egy órával készültek távozni.
A polgármester arra kérte őket, mutassák meg a náluk lévő csomagokat. Beszámolója szerint mind a négy alkalmazottnál azonos mennyiségű, „dekára pontosan” négyfelé osztott élelmiszert talált.
Kisberk azt állítja, ezek a gyerekek étkeztetésére szánt készletekből származtak.
A közölt adatok szerint aznap hat kilogramm reszelt sajtból mindössze 0,9 kilogrammot osztottak ki a több száz diáknak, miközben 5,1 kilogrammot a dolgozók vittek volna el. A hat kilogramm sonkából 2,5 kilogramm jutott a gyerekeknek, 3,5 kilogrammot pedig a csomagokban találtak meg.
A hat kilogramm margarinból három kilogrammot osztottak ki. Emellett közel három kilogramm zöldpaprika, öt kilogramm őszibarack és egy nagy csomag levesgyöngy is előkerült.
És ezzel még nem ért véget a lista.
A polgármester beszámolója szerint a dolgozóknál kész szendvicseket, több tányér készételt, sőt diétás menüt is találtak. Az egyik hűtőben pedig több kilogramm maradék köretet fedeztek fel.
Kisberk rendőrt hívott a helyszínre, a négy konyhai alkalmazottat pedig azonnali hatállyal elbocsátotta.
A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság később megerősítette, hogy szeptember 1-jén lopásról érkezett bejelentés az egyik gyömrői iskolából. A rendőrök szerint felmerült annak gyanúja, hogy az intézmény négy munkatársa élelmiszereket tulajdonított el, és azokat a járműveikbe pakolta.
Mivel az élelmiszerek összértéke nem haladta meg az 50 ezer forintot, a Monori Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított.
Kisberk azt is közölte, hogy tudomása szerint mind a négy dolgozó beismerte tettét. A polgármester ugyanakkor ennél súlyosabb gyanút is megfogalmazott: szerinte az alkalmazottak akár évek óta dézsmálhatták a gyerekeknek szánt menzaadagokat. Erre vonatkozóan azonban egyelőre nem ismert hatósági megállapítás.
Az eset után a polgármester bejelentette, hogy a jövőben előre be nem jelentett időpontokban ellenőrzi Gyömrő valamennyi önkormányzati konyháját.
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