Állatvédelem

Sírhoz láncolva találták a temetőben, annyira meg volt gyötörve a kutya, hogy azt hitték, nagyon öreg már

Amikor rátaláltak a temetőben, olyan rossz állapotban volt, hogy az állatmentők először azt hitték, egy rendkívül idős kutyával van dolguk - később kiderült, hogy Odin testénél talán még súlyosabb sebeket hordozott a lelkében.

2026.09.06 18:45ma.hu
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Megrázó körülmények között találtak rá korábban Odinra: a kutyát egy temetőben, egy sírhoz láncolva hagyták magára – idézte fel az Anita Állatmentő Egyesület.

Az állat első pillantásra olyan elesettnek és megtörtnek tűnt, hogy megmentői azt hitték, rendkívül idős lehet.

„Azt hittük, százéves” – fogalmaztak.

A kórházi vizsgálatok után azonban kiderült, hogy nem egyszerűen egy nagyon öreg kutyáról van szó. Az egyesület beszámolója szerint Odin lelkileg teljesen összetört állapotban került hozzájuk.

A temetőben magára hagyott kutya története azonban nem ott ért véget.

Odinnak azóta új családja lett, most pedig friss fényképek érkeztek róla az állatmentőkhöz. A képeket az egyesület a bejegyzés kommentjei között mutatta meg követőinek.

A fotókon már az a kutya látható, aki túl van élete egyik legsötétebb időszakán, és szerető otthonban élhet tovább.

„Ezért érdemes ezt csinálni” – írta az egyesület a képekhez.

Odin története így végül egészen másképp folytatódott, mint ahogyan azon a napon, a temetőben elkezdődött: a sírhoz láncolva magára hagyott kutyának ma már saját családja van.

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