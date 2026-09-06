Állatvédelem
Sírhoz láncolva találták a temetőben, annyira meg volt gyötörve a kutya, hogy azt hitték, nagyon öreg már
Amikor rátaláltak a temetőben, olyan rossz állapotban volt, hogy az állatmentők először azt hitték, egy rendkívül idős kutyával van dolguk - később kiderült, hogy Odin testénél talán még súlyosabb sebeket hordozott a lelkében.2026.09.06 18:45ma.hu
Megrázó körülmények között találtak rá korábban Odinra: a kutyát egy temetőben, egy sírhoz láncolva hagyták magára – idézte fel az Anita Állatmentő Egyesület.
Az állat első pillantásra olyan elesettnek és megtörtnek tűnt, hogy megmentői azt hitték, rendkívül idős lehet.
„Azt hittük, százéves” – fogalmaztak.
A kórházi vizsgálatok után azonban kiderült, hogy nem egyszerűen egy nagyon öreg kutyáról van szó. Az egyesület beszámolója szerint Odin lelkileg teljesen összetört állapotban került hozzájuk.
A temetőben magára hagyott kutya története azonban nem ott ért véget.
Odinnak azóta új családja lett, most pedig friss fényképek érkeztek róla az állatmentőkhöz. A képeket az egyesület a bejegyzés kommentjei között mutatta meg követőinek.
A fotókon már az a kutya látható, aki túl van élete egyik legsötétebb időszakán, és szerető otthonban élhet tovább.
„Ezért érdemes ezt csinálni” – írta az egyesület a képekhez.
Odin története így végül egészen másképp folytatódott, mint ahogyan azon a napon, a temetőben elkezdődött: a sírhoz láncolva magára hagyott kutyának ma már saját családja van.
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