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Több helyszínen is kutatást tartott a rendőrség a játékmotorok ügyében
A feljelentés szerint a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak.2026.09.01 22:06MTI
Több helyszínen is kutatásokat tartott kedden a rendőrség az úgynevezett nyuszimotorok ügyében indult nyomozás keretében az eljárásban érintett cégnél - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a police.hu oldalon.
A nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek.
A rendőrség emlékeztetett: az ügyben a szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján indult nyomozás júniusban. Az adatok szerint az akkori Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban több mint 239 millió forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására, raktározására.
A feljelentés szerint azonban a játékmotorokat a piaci ár háromszorosáért értékesítették a minisztériumnak: a megrendelésben rögzített összesen 12 ezer kis és nagy gyermekmotort 14 940 forintos, illetve 16 470 forintos egységáron adták el, holott azokat a kiskereskedelmi forgalomban jóval alacsonyabb, mintegy 5-6 ezer forintos egységáron lehetett volna megvásárolni.
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