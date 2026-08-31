Rendszerváltás
1 billió 284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz
Augusztus utolsó napjával 16 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolása zárul le, a kormány szerint ezzel legalább 1284 milliárd forintnyi vagyon kerül ismét közvetlen állami ellenőrzés alá.2026.08.31 18:16ma.hu
Augusztus 31-ével lezárul 16, felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítvány, vagyis KEKVA felszámolása – közölte Magyarország Kormánya.
A tájékoztatás szerint az intézkedéssel legalább 1284 milliárd forint értékű közvagyon kerül vissza közvetlen állami ellenőrzés alá.
A kormány közlése szerint a döntéssel egy korábban átláthatatlanul működő rendszer szűnik meg. A változásnak ugyanakkor az uniós pénzek szempontjából is jelentőséget tulajdonítanak.
A kabinet álláspontja szerint a KEKVA-rendszer átalakításával ugyanis egy fontos akadály is elhárulhat az eddig visszatartott európai uniós források Magyarországra érkezése elől.
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